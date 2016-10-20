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В Татарстане арестован 36-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к "Исламскому государству". Как передает Интерфакс, об этом сообщила помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Эльвира Газизова.

По ее словам, казанец арестован по подозрению в подготовке теракта приготовления и содействия террористической деятельности.

"В июле 2016 года задержанный изготовил три самодельных взрывных устройства из пиротехнических изделий и испытал их между заброшенными складскими помещениями на окраине одного из населенных пунктов республики. Данные взрывные устройства мужчина планировал использовать при совершении террористического акта на территории одного из казанских заводов", - сказала Газизова.

Она добавила, что подозреваемый, "будучи сторонником радикального ислама, контактировал с представителями запрещенной в России международной террористической организации, находящейся на территории Сирии, и отправлял им деньги".

В заметке не говорится, связан ли арест с так называемым новым делом "Хизб ут-тахрир". В его рамках в конце сентября были арестованы семеро жителей Татарии. В СИЗО заключены 27-летний Ильнар Валиуллин, 29-летний Камиль Михайлов, 38-летние Марат и Ренат Шаммасовы, 25-летний Марат Давлетшин, 33-летний Зульфат Сафин и 24-летний Булат Махмутов.

Восьмой фигурант дела, 24-летний Едгоржон Абдумуминов, помещен под домашний арест. Абдумуминов единственный из подозреваемых признал вменяемую вину.

Валиуллину инкриминирована часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок от 15 лет колонии до пожизненного. Остальным фигурантам вменяется часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой до вступления в силу "закона Яровой" составляла от 5 до 10 лет, а теперь - от 10 до 20. Поскольку действия, инкриминированные подозреваемым, отнесены ко времени до вступления в силу этого закона, в их отношении должны применяться прежние нормы кодекса.

Согласно фабуле дела, Валиуллин организовывал в Татарии деятельность подразделения "Хизб ут-тахрир", вовлекая в него новых участников. Как утверждается, с декабря 2013 по июнь 2016 года подозреваемые проводили нелегальные агитационные собрания в пгт Васильево Зеленодольского района Татарии, пригороде Казани, а также на съемных квартирах в самой столице региона.