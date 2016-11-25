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Замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу о подготовке теракта в Москве, основным фигурантом которого является Аслан Байсултанов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Дело направлено в Московский окружной военный суд.

Поименно все обвиняемые в публикации не названы; прокуратура не указывает даже число фигурантов. Помимо Байсултанова ведомство упоминает по имени только Эльмана Ашаева. В прошлом году называлось имя еще одного арестованного по делу: Мохмад Межидов.

Точно так же Генпрокуратура не приводит и полного списка обвинений, предъявленных фигурантам. Упоминаются только пять: часть 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе), часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), часть 3 статьи 30 - часть 2 статьи 205 (покушение на теракт), часть 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, Байсултанов и Ашаев вступили в некое террористическое сообщество, являющееся подразделением "Исламского государства". После этого, в феврале 2013 года, Байсултанов прибыл в Сирию, где "принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны".

В действительности по состоянию на февраль 2013-го структуры с названием "Исламское государство" еще не существовало. На тот момент действовала предшественница ИГ - "Исламское государство Ирака", которое само было подразделением "Аль-Каиды". При этом о претензиях на Сирию амир "Исламского государства Ирака" Абу Бакр аль-Багдади объявил лишь в апреле 2013 года.

В конце 2013-го, далее заявляет прокуратура, Байсултанов вернулся в Россию. После этого он и Ашаев "с целью проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых совместно изготовили взрывчатое вещество массой 4,9 килограмма". После этого они привезли взрывчатку с электродетонатором в Москву, где и предполагали совершить теракт.

Иных подробностей дела в сообщении ведомства не приводится.

После задержания фигурантов ФСБ утверждало, что они признались, будто хотели совершить теракт на общественном транспорте столицы, а целью наряду с "дестабилизацией власти" назвали выход России из войны в Сирии. При этом в войну в ближневосточной стране Кремль вмешался лишь за полторы недели до облавы на подозреваемых.

Облава произошла 11 октября 2015 года. В съемной квартире в центральном московском районе Пресня ФСБ задержала около десятка человек. Сообщалось, что к уголовной ответственности будут привлечены максимум пятеро; остальные, по словам силовиков, к подготовке теракта не подозревались. 13 октября стало известно об аресте Байсултанова, Ашаева и Межидова.

Сообщалось, что дело объединено в одно производство с делом отряда вооруженного подполья в Чечне, фигурантами которого являются Шамиль Чергизов и некие неустановленные лица. Именно Чергизова называли заказчиком московского теракта.

При этом чеченский главк СКР упоминал Чергизова в числе трех моджахедов, убитых в бою с силовиками в Грозном 8 октября 2015-го, за три дня до облавы на Пресне.

Еще одним погибшим первоначально называли Байсултанова. О его смерти в день боя объявил глава региона Рамзан Кадыров. Вскоре, однако, эта информация была опровергнута. По словам Кадырова, на месте боя был обнаружен паспорт Байсултанова, почему он и сделал вывод о гибели этого гражданина.