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новость Чтобы зло пресечь

ФСБ заявила о задержании пятерых связанных с ИГ террористов
15.11.2016
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых участников экстремистской группы, связанной с "Исламским государством", сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. В спецслужбе утверждают, что задержанные готовили террористические акты на территории Ингушетии и в Москве.

"ФСБ в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекла деятельность группы, созданной для совершения преступлений террористического и экстремистского характера на территории Ингушетии в Москве. Эта группа связана с международной террористической организацией "Исламское государство", - заявили в ЦОС.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 (участия в деятельности террористической организации, запрещенной в России). "На территории домовладений, в которых они укрывались, а также в специально оборудованном схроне изъято пять единиц огнестрельного оружия, два готовых к применению взрывных устройства массой 10 кг тротила каждое", - псообщили в спецслужбе. Кроме того, у задержанных обнаружены самодельные электродетонаторы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам, боеприпасы к различным видам оружия.

Как отмечают в ЦОС, в октябре 2016 года, главарь группы - эмиссар ИГ Забайри Саутиев и пятеро его сообщников были убиты при проведении контртеррористической операции в Ингушетии. Потерь среди личного состава не было.

ФСБ регулярно заявляет о предотвращении терактов. 12 ноября спецслужба сообщила о задержании в Москве и Петербурге десятерых участников диверсионно-террористической группы. По информации спецслужбы, задержанные "планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в городе Москве и городе Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности".

"У них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи, - отмечали в ЦОС. - Террористические акции боевиками планировалось совершить в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей".

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15.11.2016

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