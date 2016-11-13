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Семеро граждан Киргизии и Таджикистана, задержанные в субботу в Петербурге по делу о терроризме, готовили взрывы в торговых центрах "Галерея" на Лиговском проспекте и "Академпарк" на проспекте Науки. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на источники в центральном главке ФСБ.

Встречи подозреваемые проводили в некоем ночном клубе, также утверждается в публикации. По информации издания, оперативники выяснили это, установив за мигрантами негласное наблюдение.

О задержаниях в Петербурге ФСБ сообщила накануне. Заявлялось также, что ряд членов группы захвачен в Москве, где тоже предполагалось провести "резонансные диверсионно-террористические акции".

Всего в двух городах, передавала спецслужба, задержаны 10 человек. При этом в сообщении утверждалось, что силовики действовали во взаимодействии с коллегами из Киргизии и Таджикистана.

Одно из задержаний в Петербурге прошло на улице Софьи Ковалевской, передает Фонтанка.Ру. Оперативники, явившиеся в квартиру в сопровождении спецназа регионального главка ФСБ "Град", изъяли там, как утверждается, автоматы Калашникова и взрывчатку.

Задержанных называют сторонниками "Исламского государства". Как утверждается, большинство из них после доставки в УФСБ дают признательные показания, а один сообщил, что воевал в Сирии.