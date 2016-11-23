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новость Задержанным за подготовку терактов в Москве и Ингушетии предъявлены обвинения

23.11.2016
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
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Всем пятерым задержанным во время спецоперации ФСБ 15 ноября предъявлены обвинения по части 2 статьи 205 УК (подготовка теракта, совершенная вооруженной группой). Об этом сообщает "Кавказский узла" со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Источник назвал имена обвиняемых. Это Саламхан Сампиев, Руслан Эсмурзиев, Хусен Китиев, Магомед Аматханов и Эльберт Харсиев. Они жители ингушских сел Экажево и Яндаре, города Малгобека и станицы Орджоникидзевской. По словам источника, Аматханов признался, что был в Сирии и состоял в рядах "Исламского государства".

По данным следствия, Аматханов уезжал в Сирию, но родственники нашли его и смогли вернуть домой, потратив немало средств и времени. "По версии самого задержанного, чтобы покинуть ряды ИГ, Аматханову пришлось сказать, что его жена очень больна и родные настаивают на его присутствии дома", - отметил источник.

15 ноября Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что сотрудники спецслужбы задержали пятерых участников экстремистской группы, связанной с "Исламским государством". "ФСБ в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекла деятельность группы, созданной для совершения преступлений террористического и экстремистского характера на территории Ингушетии в Москве. Эта группа связана с международной террористической организацией "Исламское государство", - заявили в ЦОС.

Сообщалось, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 (участия в деятельности террористической организации, запрещенной в России). "На территории домовладений, в которых они укрывались, а также в специально оборудованном схроне изъято пять единиц огнестрельного оружия, два готовых к применению взрывных устройства массой 10 кг тротила каждое", - псообщили в спецслужбе. Кроме того, у задержанных обнаружены самодельные электродетонаторы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам, боеприпасы к различным видам оружия.

Как отмечали в ЦОС, в октябре 2016 года главарь группы - эмиссар ИГ Забайри Саутиев и пятеро его сообщников были убиты при проведении контртеррористической операции в Ингушетии. Потерь среди личного состава не было.

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23.11.2016

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