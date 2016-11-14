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новость "Коммерсант": Задержанные в Петербурге мигранты планировали ехать на войну в Сирию

14.11.2016
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области (Большой дом). Фото Ильи Быкова/Википедия
УФСБ по Петербургу и Ленинградской области (Большой дом). Фото Ильи Быкова/Википедия
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Задержанные ФСБ в Петербурге уроженцы бывших советских среднеазиатских республик планировали ехать на войну в Сирию. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, при этом они не были религиозными фанатиками, а к "Исламскому государству" собирались примкнуть лишь для того, чтобы скрыться от уголовного преследования у себя на родине.

В Петербурге подозреваемые в подготовке терактов работали таксистами и охранниками, встречаясь с земляками в одном из ночных клубов. Трое проживавших в московском районе Дегунинору работали продавцами на строительном рынке возле станции метро "Румянцево". Предполагаемые террористы специализировались на торговле сантехникой, а также ремонте и монтаже соответствующего оборудования. В их квартире, по данным ФСБ, были найдены три мощные самодельные бомбы.

По словам источника, все десять задержанных, хотя и были уроженцами разных республик и даже жили в России в разных городах, постоянно контактировали между собой по телефонам и через интернет. Все они скрывались в России от уголовного преследования у себя на родине, причем за связи с радикальными исламистами разыскивались лишь трое членов группировки, а остальные подозревались в общеуголовных преступлениях.

По данным издания, мигрантами заинтересовались сначала полицейские, получившие на них ориентировки от коллег из бывших республик СССР. Однако, прослушав телефонные переговоры и проанализировав электронную переписку, полицейские решили передать материалы своей разработки в ФСБ.

По данным силовиков, все члены группы в последнее время попали под влияние религиозного фанатика-таджика, убеждавшего их в том, что "лучше погибнуть на джихаде в Сирии, чем сгнить в тюрьме у себя на родине".

Главарь группировки, как сообщил источник издания,действительно поддерживал связи с лидерами ИГ и еще минувшей осенью вел с ними переговоры о переправке своих людей в Сирию.

В минувшую субботу ФСБ сообщила о задержании в Москве и Петербурге десятерых участников диверсионно-террористической группы. По информации спецслужбы, задержанные "планировали совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в городе Москве и городе Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности".

"У них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи, - отмечали в ЦОС. - Террористические акции боевиками планировалось совершить в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей".

Позже "Фонтанка", ссылаясь на собственные источники в центральном главке ФСБ, сообщила, что семеро граждан Киргизии и Таджикистана готовили взрывы в торговых центрах "Галерея" на Лиговском проспекте и "Академпарк" на проспекте Науки.

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14.11.2016

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