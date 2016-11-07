Реклама

В Волгоградской области обнаружены и задержаны члены организованной группы, причастной к финансированию международных террористических организаций, в том числе действующих на территории Сирии. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Задержаны три члена ячейки радикальных исламистов, именующих себя "Октябрьский джамаат". По месту их жительства обнаружены и изъяты: предмет, похожий на штатный заряд подствольного гранатомета ВОГ-17 с закрепленным запалом УЗРГ, усиленный поражающими элементами из гвоздей, скомпонованных скотчем в единый заряд, предмет, похожий на гранату РГН, детонатор", - рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков были изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты и платежные документы, а также вещество, похожее на наркотик, отмечается в заметке. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

8 апреля ФСБ заявила о задержании пятерых вербовщиков ИГ в городе Палласовке Волгоградской области, якобы входивших в "Палласовский джамаат". Утверждалось, что один из задержанных готовил теракт в регионе.

27 апреля сообщалось, что в Москве ЦПЭ и ФСБ задержали гражданина некоей азиатской страны, который вербовал приезжих с Северного Кавказа и из Центральной Азии в "интересах международных религиозно-экстремистских структур".

Каких-либо деталей, позволяющих оценить обоснованной подозрений в отношении задержанных, силовики не приводят.