О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/FSB/m.256328.html
Также: Спецслужбы, Полиция, Право, Регионы, Религия, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика

новость ФСБ: В Волгоградской области задержана группа радикальных исламистов

07.11.2016
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
Реклама

В Волгоградской области обнаружены и задержаны члены организованной группы, причастной к финансированию международных террористических организаций, в том числе действующих на территории Сирии. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Задержаны три члена ячейки радикальных исламистов, именующих себя "Октябрьский джамаат". По месту их жительства обнаружены и изъяты: предмет, похожий на штатный заряд подствольного гранатомета ВОГ-17 с закрепленным запалом УЗРГ, усиленный поражающими элементами из гвоздей, скомпонованных скотчем в единый заряд, предмет, похожий на гранату РГН, детонатор", - рассказали в пресс-службе.

В ходе обысков были изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты и платежные документы, а также вещество, похожее на наркотик, отмечается в заметке. Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.

8 апреля ФСБ заявила о задержании пятерых вербовщиков ИГ в городе Палласовке Волгоградской области, якобы входивших в "Палласовский джамаат". Утверждалось, что один из задержанных готовил теракт в регионе.

27 апреля сообщалось, что в Москве ЦПЭ и ФСБ задержали гражданина некоей азиатской страны, который вербовал приезжих с Северного Кавказа и из Центральной Азии в "интересах международных религиозно-экстремистских структур".

Каких-либо деталей, позволяющих оценить обоснованной подозрений в отношении задержанных, силовики не приводят.

Оставить комментарий Обсудить
07.11.2016

новость Новости по теме
08.06.2016 ТАСС: В Оренбургской области задержаны пять вербовщиков ИГ →
29.05.2016 Силовики: Под Дербентом убиты двое исламистов →
15.05.2016 ИГ: Бой с силовиками в Дербенте вели наши моджахеды →
27.04.2016 МВД: В Москве задержан "вербовщик экстремистских организаций" →
18.04.2016 Бастрыкин призвал поставить "действенный заслон информационной войне" →
08.04.2016 В Волгоградской области ФСБ задержала пятерых "вербовщиков ИГ" →
05.04.2016 Студенткам, осужденным по обвинению в связах с ИГ, снизили сроки до пяти лет →
31.03.2016 18 иностранцев, задержанных во вторник, оказались непричастны к ИГ →
30.03.2016 В Москве по подозрению в причастности к терроризму задержаны 18 граждан Турции →
23.03.2016 В Москве из окна управления полиции выпал задержанный оперативниками ЦПЭ →
16.03.2016 Дагестанца приговорили к восьми годам строгого режима за обучение в Сирии →
04.03.2016 Суд приговорил уроженца Дагестана к четырем годам за участие в деятельности ИГ →
28.12.2015 Две студентки получили 5 с лишним лет каждая по обвинению в связях с ИГ →
28.12.2015 Мать обвиняемой в финансировании ИГ студентки обратилась с письмом к Путину →
25.12.2015 РБК: Около тысячи воевавших на стороне ИГ россиян вернулись домой →
24.12.2015 В Краснодарском крае возбуждены 16 дел о связях граждан России с ИГ →
22.12.2015 В Москве на 17-летнего подростка открыто дело об участии в ИГ →
15.12.2015 ФСБ: К финансированию ИГ могут быть причастны 1600 российских граждан и компаний →
08.12.2015 В России вступил в силу первый приговор за участие в ИГ →
01.12.2015 Студент-медик из Ставрополя осужден на 7 лет за вербовку в ИГ →
Фото и Видео
25938
Play own
Павленский и культурное наследие
25619
Play own
Лубянка: акция Лаврешиной и Никитиной
25434
Play own
Павленский против ФСБ
24931
Play own
"С днем чекиста, ублюдки!"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Цензура в сердце
новость Безумный марш патриотов: ВИДЕО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Сценарий суицида
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Минобороны: HRW занимается вбросами
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Русский марш за политзеков: ВИДЕО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Кто заказал премьера Черногории
Мило Джуканович с Сергеем Лавровым. Фото: gov.me
новость Васильева: Сталин - государственник
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
новость НАТО повысит боеготовность
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
новость Вертухаи о Дадине и суициде
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
в блоге Пыток без вины не бывает
26
новость Второй фронт против ИГ
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
в блоге Познер и диссиденты
383
новость ФБР о письмах Клинтон
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость NBC: Российские сети уязвимы для США
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Взрыв газа в Иванове
После взрыва в Иванове. Фото: 37.mchs.gov.ru
новость Шпионку лишили гражданства
Виктория Дрессен. Фото: delfi.ee
новость Зиничев вернулся в ФСБ
Евгений Зиничев. Фото: gov39.ru
в блоге Толстой против Толстого
383