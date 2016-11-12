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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Москве и Петербурге десятерых участников диверсионно-террористической группы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности при поддержке МВД России и во взаимодействии с иностранными партнерами из республик Таджикистан и Кыргызстан пресечена деятельность межрегиональной террористической группы, состоящей из выходцев стран Центрально-азиатского региона, планировавших совершить серию резонансных диверсионно-террористических акций в городе Москве и городе Петербурге с применением автоматического оружия и самодельных взрывных устройств большой мощности, - говорится в сообщении спецслужбы.

"У них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи, - отмечают в ЦОС. - Террористические акции боевиками планировалось совершить в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей".

Задержанные дают показания о контактах с главарями "Исламского государства" в ближневосточном регионе, "а также в отношении сообщников и пособнической базы, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом", сообщают в спецслужбе.

ФСБ регулярно заявляет о предотвращении терактов. 4 мая спецслужба сообщила о задержании группы граждан центральноазиатских стран, планировавших осуществить серию терактов в московском регионе. "В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в городе Москве задержана группа граждан центрально-азиатских стран, планировавшая осуществить серию террористических актов в московском регионе в период майских праздников по заданию главарей международных террористических организаций, действующих на территории Сирии и Турции, - говорилось в сообщении ЦОС ФСБ. - Изъято большое количество оружия, взрывчатых веществ и других средств террористической деятельности. Задержанные дают признательные показания".