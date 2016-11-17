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УФСБ по Нижегородской области объявило об убийстве третьего боевика "Исламского государства", подозреваемого в подготовке теракта в столице региона. Информацию спецслужбы передает "Интерфакс-Поволжье".

Как утверждается, инцидент произошел 14 ноября. При попытке задержания исламист якобы открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Из силовиков никто не пострадал.

При погибшем, заявляют в ФСБ, были найдены автомат АК-47, фигурирующий в ранее возбужденном деле о подготовке теракта, а также граната РГО и пять тротиловых шашек общим весом 1800 грамм.

Двое других фигурантов дела были убиты 23 октября в жилом комплексе "Цветы" на юге Нижнего Новгорода. Как утверждается, собровцы попытались задержать троих мужчин, ехавших на машине Daewoo Nexia, однако те обстреляли силовиков. Первоначально СМИ передавали, что третий подозреваемый задержан, однако эти сведения не подтвердились.

Также сообщалось, что двоих собровцев контузило в результате взрыва.

В машине предполагаемых исламистов, заявляли в спецслужбе, нашли некое подозрительное устройство, которое обезвредил робот-сапер.

После перестрелки было открыто дело по части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к теракту в составе организованной группы), части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору). Таким образом, по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), несмотря на заявления спецслужбы о вооруженном сопротивлении, дело не заводилось.