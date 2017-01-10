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Также: Выборы, Право, Госдума, Россия, Общество, Парламент, Политика

новость Партия ПАРНАС подала в Верховный суд иск об отмене результатов выборов в Госдуму

10.01.2017
Сдача документов ПАРНАС в ЦИК. Фото: parnasparty.ru
Сдача документов ПАРНАС в ЦИК. Фото: parnasparty.ru
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Партия ПАРНАС обратилась в Верховный суд с административным иском к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов выборов в Госдуму, прошедших 18 сентября 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается в иске, Центризбирком утвердил результаты выборов, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. ЦИК также не рассмотрел вопрос о повторном подсчете голосов на участках, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение.

В ПАРНАСе также считают, что ЦИК неправильно истолковал свои полномочия и постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов.

По мнению ПАРНАСА, эти нарушения в совокупности не позволили определить реальную волю избирателей на прошедших выборах. Также Центризбирком не выполнил своих обязанностей по обеспечению права избирателей на достоверность результатов выборов.

"Партия обратилась в суд, поскольку считает важным продолжить дискуссию о выборах 18 сентября и роли избиркомов в избирательном процессе в целом. За прошедшие месяцы ЦИК предпринял определенные усилия по проверке сообщений о нарушениях. Однако эти усилия оказались в значительной мере бессмысленными, поскольку они уже не могут повлиять на результаты выборов", - говорится в сообщении.

29 ноября Верховный суд отклонил иск партии "Яблоко", которая требовала признать выборы в Госдуму недействительными. "Партия "Яблоко" фиксировала недопуск к работе своих кандидатов, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и журналистов", - заявил на заседании представитель партии Алексей Сизюмов. Он также отметил, что имелись сведения о подкупе избирателей на ряде избирательных участков.

Представитель ЦИК Дмитрий Воронин признал, что в ЦИК действительно поступали жалобы от партии КПРФ и "Яблоко". "Однако заявители не представили в ЦИК ни судебных решений, ни постановлений правоохранительных органов, которые бы подтвердили нарушение закона. Фактически заявители просили ЦИК отменить результаты голосования на основании слов, утверждений и частных мнений. Это же самое они и сейчас пытаются сделать в суде", - сказал Воронин. Прокурор поддержал представителя ЦИК.

В единый день голосования 18 сентября было зафиксировано множество нарушений. По состоянию на 20:25 мск проект "Карта нарушений на выборах" поместил информацию о 3250 нарушениях как в России, так и на участках за рубежом. Наблюдатели сообщали, в частности, о каруселях, вбросах, агитации, которая в день выборов по закону вестись не может, подкупе, использовании непрозрачных или неопечатанных урн.

21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с выявленными нарушениями отменены итоги выборов на девяти избирательных участках в России. Панфилова отметила, что по итогам рассмотрения жалоб число участков, на которых отменены итоги выборов, может увеличиться.

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10.01.2017

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