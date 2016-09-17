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Посольство России в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста, требуя расследовать ночное нападение и обеспечить безопасность российской дипмиссии. Об этом сообщает Интерфакс.

"В связи с ночным нападением посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать инцидент и обеспечить безопасность российской дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ агентству "Интерфакс".

Около часа ночи в субботу группа неизвестных бросила на территорию посольства России в Киеве дымовую шашку и выпустила по зданию несколько петард из салютной установки. Акция продолжалась несколько минут.

В посольстве заявляют, что выстрелы из салютной установки были направлены непосредственно на здание дипмиссии. Дипломаты утверждают, что здание могло загореться.

Нападавших было около двадцати. На развернутом ими баннере видно название молодежной радикальной группы "С14". На ее странице в соцсетях сообщается, что это была "креативная акция протеста против выборов в Госдуму на территории оккупированного Крыма и дипучреждениях РФ в Киеве, Одессе, Харькове и Львове".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил нападение на посольство. При этом он назвал его незначительным эпизодом. "По российскому посольству - вы знаете, это хулиганство. Оно неприемлемо, потому что столица Украины Киев должен быть совсем другим образцом культуры. Я считаю, что это такой мелкий инцидент, который вообще не требует комментирования", - сказал Гройсман.

По поводу предстоящих в воскресенье выборов в российскую Госдуму Гройсман сказал, что в Киеве не будут вводить дополнительные меры безопасности у российских дипучреждений. "Мы не будем охранять избирательный процесс РФ. На самом деле в Киеве есть порядок, независимо от того, какой это день недели. Поэтому правоохранительная система будет выполнять свои функции в штатном режиме", - заявил Гройсман.

В воскресенье украинские активисты намерены провести пикеты у российских диппредставительств. "Участие в рашистских "выборах", безусловно, является предельным выражением нелояльности стране пребывания и должно быть осуждено как гражданским обществом (включая эмигрантское комьюнити), так и на государственном уровне вплоть до депортации", - говорится в обращении организаторов акции. .

Инцидент у российского посольства в Киеве:

18 сентября в России пройдут выборы в Государственную думу, в том числе на территории аннексированного Крыма. Официальный Киев призвал граждан Украины, которые находятся на территории полуострова, не участвовать в голосовании.

8 сентября Верховная рада Украины приняла обращение к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с просьбой не признавать выборы в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Кроме того, депутаты обратились к международному сообществу с просьбой обнародовать официальные заявления о нелегитимности результатов выборов в Госдуму из-за их проведения в Крыму.

Россия не будет реагировать на возможное решение иностранных парламентов о непризнании выборов в Крыму и принимать его во внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым - это территория России. Это решение мы не сможем признать или принять во внимание", - сказал Песков.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко отказал России в проведении думских выборов на территории своей страны. Позже пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца пояснила, что голосование "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ". Условиями проведения голосования Киев назвал отказ России от выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов.

В четверг официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что выборы в Госдуму на территории Украины будут проведены, несмотря на отказ Киева содействовать в их организации. Посольство России в Киеве, так же как и генконсульства в Харькове, Одессе и Львове, являются российской территорией, пояснила чиновница, а потому воспрепятствовать проведению там голосования украинские власти не могут.