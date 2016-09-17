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новость США отказались признавать результаты выборов в Госдуму на территории Крыма

17.09.2016
Джон Кирби. Фото: usembassy.gov
Джон Кирби. Фото: usembassy.gov
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США не признают результаты выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Джона Кирби.

"США не признают легитимность, и не будут признавать результаты выборов в российскую Думу, запланированных в оккупированном Россией Крыму 18 сентября, - говорится в заявлении. - Наша позиция по Крыму ясна: полуостров является неотъемлемой частью Украины".

Санкции против России, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока контроль над полуостровом не вернется к Украине, подчеркнул Кирби.

"Мы также по-прежнему глубоко озабочены гуманитарной ситуацией в Крыму, в том числе статусом крымскотатарского населения и широко распространенными сообщениями о пропаже людей и нарушениях прав человека", - говорится в заявлении Кирби.

18 сентября в России пройдут выборы в Государственную думу, в том числе на территории аннексированного Крыма. Официальный Киев призвал граждан Украины, которые находятся на территории полуострова, не участвовать в голосовании.

8 сентября Верховная рада Украины приняла обращение к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям с просьбой не признавать выборы в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Кроме того, депутаты обратились к международному сообществу с просьбой обнародовать официальные заявления о нелегитимности результатов выборов в Госдуму из-за их проведения в Крыму.

Россия не будет реагировать на возможное решение иностранных парламентов о непризнании выборов в Крыму и принимать его во внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым - это территория России. Это решение мы не сможем признать или принять во внимание", - сказал Песков.

В пятницу украинский президент Петр Порошенко предложил дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Госдуму на территории аннексированного Крыма. "Мы должны договориться, что те лица, которые будут провозглашены так называемыми победителями на незаконных выборах в Госдуму в Крыму, которые будут проходить 18 сентября, также должны занять достойное место в санкционном списке, - сказал Порошенко. - Это почетный билет в клуб санкций". Президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову доработать санкционный список и включить в него как тех, кто будет избран, так и членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.

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17.09.2016
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