Реклама

Статья Глазьев и гласность Публикацию украинской стороной старых прослушек из файлов Глазьева и его заединщиков можно рассматривать как ход в пропагандистской игре. Превентивный удар с целью напомнить мировому сообществу о том, кто в действительности террорист и с чего начиналась Родина в Крыму и в Донбассе.

Российские выборы на Украине прошли не гладко.

У посольства РФ в Киеве собравшиеся размахивали плакатом с неприятной надписью и всласть глумились над чучелом Путина и флагом соседней страны. Нашего соотечественника, пытавшегося пройти мимо них к урнам, один из громадян безнаказанно повалил на землю и бил ногами. Во Львове дипломаты забаррикадировались в своем консульстве - и туда вообще никто не пришел. Напротив, в Одессе полиция довольно жестко винтила неравнодушных местных граждан. А в Харькове, сообщается, протестующих не было и люди с российскими паспортами смогли более или менее спокойно проникнуть в здание, украшенное триколором, и проголосовать.

Две из этих четырех новостей печальны. Налицо, если говорить о карнавальных беззакониях в столице Украины и закошмаривании львовского консульства, грубейшее попрание международных норм. Хуже того. Примерно за неделю до этих событий президент Порошенко как бы анонсировал их, сообщив через пресс-секретаря, что на территории Украины проведение выборов в Госдуму невозможно. А за день до всенародного нашего волеизъявления, как бы репетируя грядущий беспредел, "группа неизвестных" украинцев обстреляла посольство России в Киеве, запустив дымовую шашку и несколько петард. Ужасная картина!

Еще печальней становится на душе, когда листаешь сообщения со старых новостных лент. Освежая в памяти, например, подробности всенародного референдума в Крыму с дальнейшим присоединением полуострова к России. Или про свержение законной власти в городах Донбасса читаешь. И про войну в этом регионе, унесшую тысячи жизней мирных и немирных людей. Ну и для общего развития - про радиоактивный пепел, русский мир, малайзийский "боинг", западные санкции, крымских диверсантов, минские соглашения... Совсем, говорю, тоска одолевает, когда вчерашние сводки обретают объемность.

Зато теперь, обогащенный этими знаниями и как бы даже изнемогая под их ношей, ты начинаешь понемногу осознавать происходящее. Во всей его беспросветной целостности. Ты постигаешь гибридный характер всего на свете, включая выборы в нижнюю палату Федерального собрания Российской Федерации на территории Украины. Ты расчухиваешь, отчего они прошли так не гладко, эти выборы, в Киеве и практически не прошли во Львове. Да и в Одессе, и в Харькове, если разобраться, тоже не обошлось без проблем, поскольку электорат "Единой России", ЛДПР, КПРФ и, быть может, некоторых других партий там успешно охраняли сотни полисменов и бойцов Нацгвардии. То есть достоинство и физическое здоровье российских граждан зависело от расторопности стражей украинского порядка.

Прямо как в Москве, Беслане и других городах, где активисты различных организаций нападают на людей, а полиция действует по-разному. Иногда по закону, чаще по беспределу. Все как у нас, но с той разницей, что здесь имело место событие международного масштаба. Оттого и скандал покруче, с непредсказуемыми последствиями.

Однако тогда непонятно другое. Неясно, как так вышло, что два этих государства - Россия и Украина - до сих пор сохраняют дипломатические отношения. После Крыма и Донбасса, после тысяч погибших в ДНР и ЛНР, после гибридных судов над Савченко, Сенцовым, Кольченко, Клыхом, Карпюком... После всего того, что российская власть творит с крымскими татарами. На фоне опять-таки радиоактивного пепла, русского мира, малайзийского "боинга", западных санкций, крымских диверсантов, минских соглашений и прочих явлений, происшествий и артефактов, сопутствующих российско-украинской войне, на которые тут не хватит слов. После всего, что случилось, мыслимое ли это дело - выборы наших депутатов на тех островках РФ, то есть в посольстве и в консульствах, огороженных заборами и полицейскими цепями?

Впрочем, все сущее, говорят, разумно, а если не разумно, то его и не следует причислять к сущему. Вот и происшедшее на Украине, связанное с таинствами волеизъявления, наверняка можно объяснить. Допустим, гибридным характером того кафкианского бреда, в который погружены обе страны в рамках гибридной войны, начавшейся весной позапрошлого года. Войны необъявленной, и потому слабейшая сторона вынуждена иногда делать вид, будто и впрямь конфликт ограничивается чисто дипломатическими спорами. А сильнейшая гуляет по чужой земле как по буфету, но с оглядкой на Запад. На тех, кто еще сильней.

Поэтому самые горячие парни в Киеве и в Одессе прозревают в голосующих пособников агрессора, и тут дело доходит до мордобоя. Поэтому самые несдержанные в Москве время от времени призывают к бомбежкам Киева. Причем не исключено, что среди самых горячих на Украине затесались и засланные казачки, всеми силами потворствующие переходу войны из вялотекущей стадии в острую. А самые несдержанные в российской столице выбалтывают тайные желания своего высшего начальства, которое никогда не верило в существование Украины, но действовать все-таки вынуждено так, словно она есть. Усмиряя свою геополитическую похоть.

Это еще в гибридной нашей вселенной называется реализмом с поправкой на всемирный апокалипсис. В итоге Путин мечется, то отказываясь навсегда от встреч с Порошенко, а то соглашаясь. Обама полемизирует с ним в Сирии, внезапно атакуя войска Башара Асада, а на Украине российские граждане триумфально выбирают себе парламент в обстановке, приближенной к боевой.

Назло врагам, вроде автора этих строк, проголосовавшего за "Яблоко" и оставшегося с носом, чтобы не сказать резче. Назло Порошенко и простодушным, а также засланным казачкам с петардами в Киеве. Назло Обаме, Меркель, Уинстону Черчиллю с его фултонскими речами, Аллену Даллесу с его далеко идущими планами и лорду Керзону с его ультиматумами. Назло русофобствующей бабушке они вновь в едином почти порыве, хоть и при низкой явке, отморозили себе уши, навыбирав тех же самых, что и в прошлый раз. Притом с большим отрывом и на честнейших в этом тысячелетии выборах. Как их ни отговаривали недобитые демократы в столицах и на местах, иностранные агенты "Левада" и МБХ и озверелые младшие братья.

Они опять выстояли, дорогие наши россияне, и в общем хоре победителей слова старой песни звучат как новый национальный гимн. Услаждая слух, заглушая крики бесславно проигравших, отвергнутых, задавленных. А также их собственные вопли, доносящиеся из будущего, которые надвигается почти бесшумно, но творится сегодня, прямо на наших глазах.