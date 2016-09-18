О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Politics/Russia/Election/m.254617.html
Также: Выборы, Регионы, Криминал, Полиция, Россия, Происшествия, Политика | Персоны: Элла Памфилова, Владимир Рыжков

новость Катание становится явным

Памфилова: Результаты выборов в Алтайском крае могут быть аннулированы
18.09.2016
Опознавательный знак в паспорте карусельщика, Барнаул. Фото: kartanarusheniy.org
Опознавательный знак в паспорте карусельщика, Барнаул. Фото: kartanarusheniy.org
Реклама

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пригрозила не признать результаты выборов в Алтайском крае после сообщений о фальсификациях при голосовании в этом регионе. Такую информацию передает Интерфакс. Она также не исключила, что виновных в нарушениях привлекут к уголовной ответственности.

Памфилова добавила, что сведения, полученные от заявителей, переданы в центральный главк МВД. "На месте МВД занимается", - заверила чиновница.

Ранее в воскресенье проект "Карта нарушений на выборах" сообщил, что в Барнауле "первую карусель накрыли". К сообщению были приложены фотоснимки. "На фото и схема движения, и инструктаж, и опознавательный знак в паспорте", - пояснял активист Станислав Андрейчук.

По данным "Интерфакса-Сибири", в барнаульском парке "Лесная сказка" задержали 20 человек и шесть автомобилей. Карусельщики должны были проголосовать на 16 участках.

Как писал ТАСС, с жалобой в центральный и краевой избиркомы, а также в региональное УМВД обратился кандидат от "Яблока" по 39-му барнаульскому избирательному округу Владимир Рыжков. По его данным, карусельщиками были студенты. Они должны были получать на участках бюллетени пожилых граждан, которые обычно не участвуют в выборах, и голосовать за них. Каждому карусельщику, по данным Рыжкова, предполагалось выплатить от 1,5 до 4 тысяч рублей.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
18.09.2016
новость Новости по теме
17.09.2016 Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту после ночного инцидента →
17.09.2016 Генпрокурор разрешил наказать кандидата в депутаты за листовку "Они охренели" →
17.09.2016 США не будут признавать результаты выборов в Госдуму на территории Крыма →
12.09.2016 "Гражданская платформа" намерена привлечь лидеров ПАРНАСа к уголовной ответственности →
10.09.2016 "Гражданская платформа" отозвала иск о снятии ПАРНАСа с выборов →
10.09.2016 Памфилова выступила против снятия ПАРНАСа с выборов →
07.09.2016 Иногородние студенты лишились возможности участвовать в выборах →
Фото и Видео
24870
Play own
Касьянов и Навальный идут в Думу
24029
Play own
Апелляция Пивоварова
24028
Play own
Не выборы, а надувательство
23895
Play own
"Мертвые души" в избиркоме
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Взрыв на Манхэттене
После взрыва на Манхэттене. Фото: "Голос Америки"
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Резервный фонд иссякает
Минфин России. Фото: minfin.ru
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Шпицберген наш!
РЕКЛАМА
Loading...
новость ГУЭБиПК могут упразднить
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
в блоге Эффект дачи Медведева
383
новость Сечин выиграл суд у "Ведомостей"
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Навальный уличил Тимакову во лжи
Наталья Тимакова и Алексей Навальный
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Новая порция данных WADA
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Бастрыкин в опале
383
новость Хмелев вновь признан виновным
Сергей Хмелев. Фото Елены Санниковой
новость Грозовский доставлен в "Кресты"
Глеб Грозовский. Фото: aquaviva.ru
новость Медведев удалил твит о Крыме
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Умер Эдвард Олби
Эдвард Олби. Фото: researchhistory.org
новость Миллиарды Захарченко: версии
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
в блоге Ни кубометра валюты
383
в блоге Есть ли такая партия?
59