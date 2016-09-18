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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пригрозила не признать результаты выборов в Алтайском крае после сообщений о фальсификациях при голосовании в этом регионе. Такую информацию передает Интерфакс. Она также не исключила, что виновных в нарушениях привлекут к уголовной ответственности.

Памфилова добавила, что сведения, полученные от заявителей, переданы в центральный главк МВД. "На месте МВД занимается", - заверила чиновница.

Ранее в воскресенье проект "Карта нарушений на выборах" сообщил, что в Барнауле "первую карусель накрыли". К сообщению были приложены фотоснимки. "На фото и схема движения, и инструктаж, и опознавательный знак в паспорте", - пояснял активист Станислав Андрейчук.

По данным "Интерфакса-Сибири", в барнаульском парке "Лесная сказка" задержали 20 человек и шесть автомобилей. Карусельщики должны были проголосовать на 16 участках.

Как писал ТАСС, с жалобой в центральный и краевой избиркомы, а также в региональное УМВД обратился кандидат от "Яблока" по 39-му барнаульскому избирательному округу Владимир Рыжков. По его данным, карусельщиками были студенты. Они должны были получать на участках бюллетени пожилых граждан, которые обычно не участвуют в выборах, и голосовать за них. Каждому карусельщику, по данным Рыжкова, предполагалось выплатить от 1,5 до 4 тысяч рублей.