Соловьев завершает беседу с мэром с присущей ему доброй иронией: "Я, как москвич, буду эгоистичен - и потому желаю вам оставаться с нами как можно дольше!"

Собянин: "Средняя зарплата врачей в Москве приближается к 80 тысячам рублей".

Прямо какое-то разжигание ненависти к социальной группе.

Пытливый ум ведет Соловьева в разговоре с Собяниным все дальше и дальше. Вопросы таковы: "Как вам удалось собрать вокруг себя команду, которая работает как единый механизм?.. Москва становится молодым городом. Я вокруг себя вижу все больше детишек (говорю не только о своих!). Но ведь дефицита мест в детсадах и школах нет?"

Соловьев (с улыбкой): "Сергей Семенович, странный вы человек. Нет у вас ни недвижимости за рубежом, ни коллекции машин, развлечение одно - на охоту сходить, да и то все реже и реже... Вы что, альтруист?" Собянин (отвечая шуткой на шутку): "Когда люди говорят тебе спасибо за то, что ты делаешь, - вот самая большая ценность. Так что это не альтруизм".

Собянин: "По количеству торговых площадей мы уже обогнапи все крупнейшие города мира - и поэтому зачем нам были эти несуразные павильоны?"

Собянин: "Вот этот стадион (Лужники), отвечающий самым требовательным взысканиям, - он обошелся нам в разы дешевле, чем зарубежные аналоги".

Собянин: "Москва вполне может конкурировать с такими мегаполисами, как Париж, Лондон, Нью-Йорк". Соловьев (смело): "А по-моему, мы их уже опередили! Вот эта кольцевая железная дорога - ну где еще такое есть? Может, в Пекине - но уж точно не в Европе и не в Америке".

А теперь Соловьев беседует с Сергеем Собяниным. И после подобострастного вступления задает острый вопрос: "А на какие деньги так пышно празднуется День города?" "На свои, Володя, на свои", - покровительственно отвечает мэр. Кадыров давал более колоритное объяснение.

В перерыве "Вечера с Соловьевым" показывают анонс новой программы "60 минут". Выглядит это так: "Я Ольга Скабеева! - А я Евгений Попов!" Совершенно как в сказке "Теремок".

Жириновский вспоминает золотое время молодости: "Раз мы вошли в Афганистан, надо было двигаться дальше! Но не поднимать в воздух вертолеты, если у них были ракеты, которые могут их сбивать!"

Эх, ну что ж он тогда не сообразил...

Юрий Афонин, депутат Государственной думы (похоже, коммунист): "Если посмотреть на политику Соединенных Штатов, то она строится так - или сначала провокации, потом экспансия, или сначала экспансия, потом провокации. Под предлогом борьбы с терроризмом они ликвидировали у себя демократические институты, а терроризм процветает. Сейчас даже гарвардские исследования показывают, что идеология социализма в Америке набирает силу. Капитализм прогнил". Яровая: "Так у нас партноменклатура предала коммунистическую идеологию!"

Яровая: "Зачем Соединенным Штатам нужны террористы? Потому что что они им помогают решать их геополитические задачи".

11 сентября только такое и говорить.

Ирина Яровая: "Наша задача - остановить тех, кто еще не успел получить профессию палача".

Да, конкуренцию в профессии никто не любит.

Карен Шахназаров (задумчиво): "Странные были эти теракты 11 сентября 2001 года. Ведь смотрите - никто, даже бен Ладен, не брал за них на себя ответственность никто не предъявлял Америке никаких требований. А в итоге выгоду получили те самые, кто вроде как пострадал, - американский истеблишмент".

Военный политолог Семен Багдасаров (в большом возбуждении, переходя на крик): "Да какая американская война с терроризмом, о чем вы говорите! Они из Вавилона вывезли семь тысяч глиняных табличек Навуходоносора и Хаммурапи! Это грабеж!! А вот советские войска в Афганистане огромную коллекцию греко-бактрического (так!) золота всю там оставили!"

Онищенко оправдывает ожидания: "Вы почему-то забываете о другом теракте 2001 года, который имел более целевые последствия(!) для России. Это атака с помощью возбудителей сибирской язвы, которую совершил американский военный специалист. И Хиллари Клинтон, которая была тогда государственным секретарем..." Соловьев (недоверчиво): "В 2001 году?" Онищенко (не смущаясь): "Ну, может, потом были какие-то подвижки..."

Большой день - у Соловьева дебютирует Геннадий Онищенко! Он с легкостью может затмить всех прежних звезд.

Соловьев начинает свой вечер. "После 11 сентября 2001 года Америка объявила войну международному терроризму. Но с тех пор число террористических атак только увеличилось. Почему? Не теми средствами воевали - или цели были иные?"

Киселев: "По результатам Первой мировой войны Норвегии странным образом обломился архипелаг Шпицберген".

Скоро выяснится, что пьяный Ленин сдуру подарил.

Киселев красноречиво нахваливает известный танк "Армата": "Минобороны РФ распространило сногсшибательное видео о возможностях новых машин, не имеющих аналогов в мире. Необитаемая башня, низкий профиль, мощная пушка и высокая электронная оснащенность - конструкция, впитавшая огромный отечественный опыт строительства танков, - все вместе сделало возможным произвести воистину чудо техники".

Тема здоровья Хиллари Клинтон проходит в "Вестях недели" красной нитью. Киселев: "Главной новостью с церемонии памяти жертв 11 сентября стала нештатная ситуация - кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рухнула там в обморок. К концу церемонии у Хиллари подкосились ноги, и ей понадобилась помощь, чтобы добраться до машины. Из-за этого в мероприятии Клинтон приняла участие по сокращенной программе. Переводить дух Хиллари отправилась в квартиру дочери Челси, что по соседству. Позже сообщили, что женщина перегрелась на солнце. Неясно, от чего перегреваться: ведь в Нью-Йорке облачно, ветер северо-западный, температура плюс 23 градуса".

Киселев о саммите G20 в Китае: "Формально в Пекине (вообще-то в Ханчжоу) завершилась встреча так называемой двадцатки. В памяти еще остались какие-то образы... Путин оживленно что-то обсуждает с Эрдоганом, Обама ревниво подсматривает. В белых штанах по центру - Меркель. С каменным лицом... Тереза Мэй взяла из химчистки свой подсевший красно-оранжевый костюм. Это точное попадание в цвет формы стюардесс "Аэрофлота". Кстати, и покрой, наверное, у них же подсмотрен. Понимаю, костюмы наших стюардесс по праву считаются одними из самых элегантных в мире. Русские дизайнеры об этом позаботились... А в момент самой встречи (с Путиным) - волнение в первые же секунды, поспешность скорее обрести точку опоры хоть в кресле и позже даже некое жеманство, сверкающие колени... Путин смотрел на все это понимающе-снисходительно, как бы давая шанс на нечто более содержательное или, как сейчас говорят, субстантивное. Не дождался".

Это, изволите знать, аналитическая программа.

В "Вестях недели" один из сюжетов - состояние здоровья Хиллари Клинтон. Получается, что она вообще не жилец: "Нынешний медицинский эпизод у Клинтон - третий только за одну неделю. Два других - это тяжелые приступы кашля. Сначала на митинге в Огайо, а потом и на борту ее агитационного "Боинга". Корреспондент добавляет, что ко всему прочему ей свойственна болезненная зацикленность на России. Ну и популярность Хиллари падает катастрофически: "Она сидит не на белом коне, а на дряхлой кляче". Еще сообщается, что американцы, как и перед всеми президентскими выборами, массово эмигрируют в Канаду.

Но есть и хорошие новости, говорит Киселев: "Царапины на Трампе, похоже, уже затягиваются, в то время как пробоины, которые получила Клинтон, нуждаются в хирургии. Небрежность в работе с секретными документами в бытность госсекретарем, внешняя политика США, провоцирующая рост терроризма, алчность и сомнительная репутация иностранных доноров фонда Клинтонов, нечистоплотность штаба Демократической партии, изначально заточенного лишь на успех одного кандидата, наконец, слабое здоровье Клинтон - то обморок, то приступ удушья".

Киселев подкрепляет свои опасения выразительным историческим обзором: "Так что, стрелять Трампа? Для самой стреляющей в своих президентов страны мира - Америки - такой вариант никогда нельзя исключать. В истории США палить в претендентов на Белый дом если не правило хорошего тона, то не единичная практика... Стрельба в уже состоявшихся президентов - тоже чуть ли не национальная забава в Америке. Застрелен был отец-основатель США (так!) Авраам Линкольн... Харкал кровью и чудом уцелел президент США Рональд Рейган..."

Киселев предупреждает: "Эта комбинация - лидерство Трампа в президентской гонке, его способность говорить как есть и намерение перевернуть страницу дикой напряженности с Россией - ставит Трампа в очень рискованное положение. Теперь его могут тупо убить. Такой президент не нужен спецслужбам США, для которых создаваемая ненависть в отношении России - оправдание их собственного существования. Такой президент не нужен американским олигархам, для которых сложившаяся конструкция мира означает уже притертый и надежный бизнес. Трамп, готовый с Россией договариваться, - это уже другие финансовые потоки, текущие в других направлениях. Американский истеблишмент безжалостен".

Репортаж "Вестей недели" из Сирии: ""Против нас, военных, воюют и сирийцы, но руководят ими наемники-саудиты. Есть люди из Ирака, Марокко, Ливии. И этих людей кто-то называет оппозицией. Они пришли на нашу землю и принесли нам войну, но мы будем защищать свой народ", - говорят сирийские военные".

Очень выверенными формулировками говорят.

Дмитрий Киселев в "Вестях недели" о переговорах Керри с Лавровым: "США упирались целый год. Целый год потерян, а с ним и десятки тысяч человеческих жизней, и море разрушенных домов. Кроме того, дискоординация США с Россией позволила распуститься и разношерстной оппозиции. Если раньше, как говорится, она "ела с руки", то сейчас ей даже приказать трудно".

Неправильная какая оппозиция.

Киселев: "На прогулке по озеру Ильмень они (Путин и Медведев) встретили местных рыбаков... "Ну что, санкции помогают ловить рыбу?" - поинтересовался у рыбаков президент. "Да", - ответили рыбаки. (Еще бы.) Так и познакомились. А позже на озерном острове Липно вместе отведали ухи... Разговор при этом шел народный - о загрязнении рек, браконьерстве и поддержке рыболовства".

Самый что ни на есть народный разговор.

"Вести недели": "Москва отметила День города. Столице - 869 лет... Москва становится ближе, удобнее, понятнее - по ней можно не только ездить, но и ходить с комфортом. А как хорошо получается кружиться в именинном танце на обновленных улицах!.. Великолепие столицы вновь открывается за снесенным наследием 90-х - киосками и хаотичными павильонами... С каждым годом Москва преображается. При реконструкции парков, скверов, площадей, бульваров прежде всего учитываются интересы москвичей, гостей столицы... И громкий финальный аккорд - невиданной красоты салют. Шесть тыcяч зaлпoв - в небе распускаются пионы, и бьются сердца в унисон с лучшим городом Земли".

Хорошо-то как, господи...

Писатель Илиас Меркури (с искренним недоумением): "Ведь либералы - они хотят вернуть Крым. То есть, если они придут к власти, они откажутся от куска русской земли. Что же националисты там делают? Наверное, дело тут только в деньгах".

Соловьев (порывисто): "А для меня каждый человек, который неправильно оценивает роль Советского Союза и советского солдата, достоин только одного - тюремного срока!" (Аплодисменты.)

Политолог Алексей Мухин: "Ведь Путин выбивает почву из-под ног у оппозиции тем, что осуществляет ее лозунги. Борется он с коррупцией? Борется. Заставляет правительство выполнять социальные программы? Заставляет. Потому-то они его так ненавидят. И пытаются еще что-то выдумать - ЛГБТ, национализм..."

Соловьев наставляет Николая Злобина: "Каждый раз, когда говоришь об Америке, вспоминай, что эта страна - ровесница Большого театра".

А если англичанин, говоря о России, будет каждый раз вспоминать, что эта страна младше Оксфордского университета? Нам это нужно?

Армен Гаспарян (вроде тоже писатель): "На дебатах происходит попытка внести в наше общество идеологию национал-социализма". Поясняет свою мысль он так: "Недорусские" - это для них два миллиона в Крыму. "Недорусские" - это те, кто живет на Восточной Украине".

Писатель (так!) Илиас Меркури: "Союз либералов с ультранационалистами начался еще на Болотной. А общество - общество пассивно. Нормальные люди сидят дома, воспитывают внуков, детей и самовыражаются в другом месте".

Соловьев анонсирует следующую тему - предвыборные дебаты: "Существуют ли моральные ограничения для тех, кто предлагает вернуть Крым и называет Гитлера ангелом российской истории?"

Политолог Аждар Куртов (печально): "Мы посредством рыночных реформ совершили кастрацию собственной экономики. И китайцы упрекали нас за то, что мы легли под американцев".

Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН: "Сегодня и мы спокойны, и Китай спокоен. А про США так не скажешь!"

Да-да, неуверенность в завтрашнем дне, помним.

Никонов с чувством вспоминает о своем знакомстве с покойным Исламом Каримовым: "Когда произошли эти события в Андижане, у нас была истерика в либеральных СМИ. И он мне позвонил - и пригласил приехать... Он тогда спас страну".

Вячеслав Никонов: "Запад сейчас делает все, чтобы затормозить развитие мировой экономики. Санкции против России - это тормоз мировой экономики? Безусловно. Транстихоокеанское партнерство без Китая - это тормоз мировой экономики? Безусловно".

Военный политолог Семен Багдасаров (с тревогой и гневом): "Китай экономически поглощает Среднюю Азию. А ведь вся китайская логистика (так!) - это то, что они унаследовали от Советского Союза, правопреемником которого является Российская Федерация. Так что же они с нами не консультируются? Нет, Китай нам не друг!"

Политолог Аждар Куртов успокаивающе говорит, что как экономический партнер нам Япония не очень-то и нужна: "У нас есть кому продавать свою продукцию. И на наш рынок рвутся компании из самых разных стран".

Только успеваем отбиваться.

Политолог Сергей Михеев: "Я думаю, они скоро поймут, что зря исключили нас из G8... История с трапом это совершенно четко подтверждает".

То Трамп их должен спасти, то трап...

Вячеслав Никонов (с чувством глубокого удовлетворения): "Когда Обама прилетел в Ханчжоу, к его самолету не был подан трап". (Бурные аплодисменты в студии.) "Это значит, что российско-китайская ось укрепилась, а американо-китайская рассыпалась", - заключает эксперт.

Соловьев начинает свой вечер. Первая фраза: "Россия возвращает себе статус глобальной державы".

Уж не счесть, в который раз.

"Вести недели" о предвыборной кампании в США: "Став президентом, я четко дам понять, что США будут расценивать кибератаку как любую другую. Мы будем готовы дать серьезный политический, экономический и военный ответ", - пообещала Хиллари. Грозить войной из-за компьютерных взломов? А здорова ли она? В Америке очередной раз возникли опасения, после того как в августе Клинтон весьма странно отреагировала на вопросы журналистов, а в объективы попал постоянно дежурящий рядом с ней крепкий парень со шприцем. Журналистка Associated Press заявила, что реакция Клинтон была абсолютно нормальной. Тех, кто писал о ее здоровье, заставили замолчать".

Убили, наверное, тех, кто о ее здоровье писал.

Репортаж "Вестей недели" из Германии: "Меркель уходит из-под удара как умеет - путает следы".

Киселев об Украине: "Сейчас там как в плохой семье: нищета, драки, отец пьет. На Украине президент пьет. Это общеизвестно. Есть подтверждения и на видео. Так, Украина обсуждает свежие кадры с выступления Порошенко в Мариуполе: дискоординация, срывающийся до фальцета голос, обезьяньи ужимки, жестам мешает пиджак, от микрофонов отворачивается, словно те усиливают не только звук, но и запах. Может, со временем привычная для Порошенко доза и не изменилась, но ведь надо быть осторожнее - ведь в следующей фазе алкоголизма тот же объем спиртного уже действует сильнее".

Киселев с горячностью опровергает миф о том, что в советское время украинская национальная культура сталкивалась с некоторыми трудностями: "Еще в 1936-м в знаменитом фильме "Цирк" один из немногих куплетов колыбельной для маленького негритенка звучит на украинском... На украинском творили лучшие советские мастера кино. Мировая величина Сергей Параджанов один из лучших своих фильмов - "Тени забытых предков" - снял на украинском языке. (Ну, Параджанова тут лучше было бы не вспоминать.)... Всенародные любимцы Тарапунька и Штепсель. Их ждали, цитировали, обожали... Украинский язык продвигали на всех советских концертах. Советская власть прививала вкус к поэтичности и мелодичности украинского языка". И вывод: "Как это ни парадоксально, но на моей памяти Москва при СССР заботилась о судьбе Украины, ее культуре и ее будущем куда больше, чем нынешняя киевская власть".

Киселев укоряет участника предвыборных дебатов Вячеслава Мальцева за то, что тот в политической полемике употребляет такие слова, как "гнида" и "триппер". Ну да, то ли дело изящные стишки про турка, который "дрочил свой окурок", в устах самого Киселева.

Киселев в туманных, но изысканных выражениях восхваляет дипломатическое мастерство Путина в диалоге с Японией по курильской проблеме: "В культуре дзюдо, где обязательно внимательное наблюдение за партнером, считывается подача любого, даже очень слабого сигнала, и я уверен, что слово "компромисс", пущенное Путиным, застряло в мыслях японцев, словно стрела... Путин предлагает им не двигать острова, как фишки, а составить в том районе сложную и красивую икебану, некую изысканную композицию, которая, может, и смотрелась бы, на первый взгляд, колючей, но на деле никого бы не царапала".

В связи со смертью Каримова Киселев произносит несколько добрых слов об Узбекистане. "Интересно, что по международному индексу счастья Узбекистан - лидер среди государств как Центральной Азии, так и всего постсоветского пространства. Худо-бедно, узбеки счастливее итальянцев и японцев. Хорошие аргументы против столь известного нам расхожего снобизма".

Аргумент действительно хоть куда.

Репортаж "Вестей недели" из Ханчжоу: ""На саммит принято приезжать с супругами, но на этот раз многие лидеры прибыли без них". Видимо, тонко дается понять, что никому не хочется, бахвалясь красивой женой, задеть самолюбие одинокого президента России.