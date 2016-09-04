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Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым".
Хронику ведет Николай Руденский.
Августовские перлы тут.
Соловьев завершает беседу с мэром с присущей ему доброй иронией: "Я, как москвич, буду эгоистичен - и потому желаю вам оставаться с нами как можно дольше!"
Собянин: "Средняя зарплата врачей в Москве приближается к 80 тысячам рублей".
Прямо какое-то разжигание ненависти к социальной группе.
Пытливый ум ведет Соловьева в разговоре с Собяниным все дальше и дальше. Вопросы таковы: "Как вам удалось собрать вокруг себя команду, которая работает как единый механизм?.. Москва становится молодым городом. Я вокруг себя вижу все больше детишек (говорю не только о своих!). Но ведь дефицита мест в детсадах и школах нет?"
Соловьев (с улыбкой): "Сергей Семенович, странный вы человек. Нет у вас ни недвижимости за рубежом, ни коллекции машин, развлечение одно - на охоту сходить, да и то все реже и реже... Вы что, альтруист?" Собянин (отвечая шуткой на шутку): "Когда люди говорят тебе спасибо за то, что ты делаешь, - вот самая большая ценность. Так что это не альтруизм".
Собянин: "По количеству торговых площадей мы уже обогнапи все крупнейшие города мира - и поэтому зачем нам были эти несуразные павильоны?"
Собянин: "Вот этот стадион (Лужники), отвечающий самым требовательным взысканиям, - он обошелся нам в разы дешевле, чем зарубежные аналоги".
Собянин: "Москва вполне может конкурировать с такими мегаполисами, как Париж, Лондон, Нью-Йорк". Соловьев (смело): "А по-моему, мы их уже опередили! Вот эта кольцевая железная дорога - ну где еще такое есть? Может, в Пекине - но уж точно не в Европе и не в Америке".
А теперь Соловьев беседует с Сергеем Собяниным. И после подобострастного вступления задает острый вопрос: "А на какие деньги так пышно празднуется День города?" "На свои, Володя, на свои", - покровительственно отвечает мэр. Кадыров давал более колоритное объяснение.
В перерыве "Вечера с Соловьевым" показывают анонс новой программы "60 минут". Выглядит это так: "Я Ольга Скабеева! - А я Евгений Попов!" Совершенно как в сказке "Теремок".
Жириновский вспоминает золотое время молодости: "Раз мы вошли в Афганистан, надо было двигаться дальше! Но не поднимать в воздух вертолеты, если у них были ракеты, которые могут их сбивать!"
Эх, ну что ж он тогда не сообразил...
Юрий Афонин, депутат Государственной думы (похоже, коммунист): "Если посмотреть на политику Соединенных Штатов, то она строится так - или сначала провокации, потом экспансия, или сначала экспансия, потом провокации. Под предлогом борьбы с терроризмом они ликвидировали у себя демократические институты, а терроризм процветает. Сейчас даже гарвардские исследования показывают, что идеология социализма в Америке набирает силу. Капитализм прогнил". Яровая: "Так у нас партноменклатура предала коммунистическую идеологию!"
Яровая: "Зачем Соединенным Штатам нужны террористы? Потому что что они им помогают решать их геополитические задачи".
11 сентября только такое и говорить.
Ирина Яровая: "Наша задача - остановить тех, кто еще не успел получить профессию палача".
Да, конкуренцию в профессии никто не любит.
Карен Шахназаров (задумчиво): "Странные были эти теракты 11 сентября 2001 года. Ведь смотрите - никто, даже бен Ладен, не брал за них на себя ответственность никто не предъявлял Америке никаких требований. А в итоге выгоду получили те самые, кто вроде как пострадал, - американский истеблишмент".
Военный политолог Семен Багдасаров (в большом возбуждении, переходя на крик): "Да какая американская война с терроризмом, о чем вы говорите! Они из Вавилона вывезли семь тысяч глиняных табличек Навуходоносора и Хаммурапи! Это грабеж!! А вот советские войска в Афганистане огромную коллекцию греко-бактрического (так!) золота всю там оставили!"
Онищенко оправдывает ожидания: "Вы почему-то забываете о другом теракте 2001 года, который имел более целевые последствия(!) для России. Это атака с помощью возбудителей сибирской язвы, которую совершил американский военный специалист. И Хиллари Клинтон, которая была тогда государственным секретарем..." Соловьев (недоверчиво): "В 2001 году?" Онищенко (не смущаясь): "Ну, может, потом были какие-то подвижки..."
Большой день - у Соловьева дебютирует Геннадий Онищенко! Он с легкостью может затмить всех прежних звезд.
Соловьев начинает свой вечер. "После 11 сентября 2001 года Америка объявила войну международному терроризму. Но с тех пор число террористических атак только увеличилось. Почему? Не теми средствами воевали - или цели были иные?"
Киселев: "По результатам Первой мировой войны Норвегии странным образом обломился архипелаг Шпицберген".
Скоро выяснится, что пьяный Ленин сдуру подарил.
Киселев красноречиво нахваливает известный танк "Армата": "Минобороны РФ распространило сногсшибательное видео о возможностях новых машин, не имеющих аналогов в мире. Необитаемая башня, низкий профиль, мощная пушка и высокая электронная оснащенность - конструкция, впитавшая огромный отечественный опыт строительства танков, - все вместе сделало возможным произвести воистину чудо техники".
Тема здоровья Хиллари Клинтон проходит в "Вестях недели" красной нитью. Киселев: "Главной новостью с церемонии памяти жертв 11 сентября стала нештатная ситуация - кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рухнула там в обморок. К концу церемонии у Хиллари подкосились ноги, и ей понадобилась помощь, чтобы добраться до машины. Из-за этого в мероприятии Клинтон приняла участие по сокращенной программе. Переводить дух Хиллари отправилась в квартиру дочери Челси, что по соседству. Позже сообщили, что женщина перегрелась на солнце. Неясно, от чего перегреваться: ведь в Нью-Йорке облачно, ветер северо-западный, температура плюс 23 градуса".
Киселев о саммите G20 в Китае: "Формально в Пекине (вообще-то в Ханчжоу) завершилась встреча так называемой двадцатки. В памяти еще остались какие-то образы... Путин оживленно что-то обсуждает с Эрдоганом, Обама ревниво подсматривает. В белых штанах по центру - Меркель. С каменным лицом... Тереза Мэй взяла из химчистки свой подсевший красно-оранжевый костюм. Это точное попадание в цвет формы стюардесс "Аэрофлота". Кстати, и покрой, наверное, у них же подсмотрен. Понимаю, костюмы наших стюардесс по праву считаются одними из самых элегантных в мире. Русские дизайнеры об этом позаботились... А в момент самой встречи (с Путиным) - волнение в первые же секунды, поспешность скорее обрести точку опоры хоть в кресле и позже даже некое жеманство, сверкающие колени... Путин смотрел на все это понимающе-снисходительно, как бы давая шанс на нечто более содержательное или, как сейчас говорят, субстантивное. Не дождался".
Это, изволите знать, аналитическая программа.
В "Вестях недели" один из сюжетов - состояние здоровья Хиллари Клинтон. Получается, что она вообще не жилец: "Нынешний медицинский эпизод у Клинтон - третий только за одну неделю. Два других - это тяжелые приступы кашля. Сначала на митинге в Огайо, а потом и на борту ее агитационного "Боинга". Корреспондент добавляет, что ко всему прочему ей свойственна болезненная зацикленность на России. Ну и популярность Хиллари падает катастрофически: "Она сидит не на белом коне, а на дряхлой кляче". Еще сообщается, что американцы, как и перед всеми президентскими выборами, массово эмигрируют в Канаду.
Но есть и хорошие новости, говорит Киселев: "Царапины на Трампе, похоже, уже затягиваются, в то время как пробоины, которые получила Клинтон, нуждаются в хирургии. Небрежность в работе с секретными документами в бытность госсекретарем, внешняя политика США, провоцирующая рост терроризма, алчность и сомнительная репутация иностранных доноров фонда Клинтонов, нечистоплотность штаба Демократической партии, изначально заточенного лишь на успех одного кандидата, наконец, слабое здоровье Клинтон - то обморок, то приступ удушья".
Киселев подкрепляет свои опасения выразительным историческим обзором: "Так что, стрелять Трампа? Для самой стреляющей в своих президентов страны мира - Америки - такой вариант никогда нельзя исключать. В истории США палить в претендентов на Белый дом если не правило хорошего тона, то не единичная практика... Стрельба в уже состоявшихся президентов - тоже чуть ли не национальная забава в Америке. Застрелен был отец-основатель США (так!) Авраам Линкольн... Харкал кровью и чудом уцелел президент США Рональд Рейган..."
Киселев предупреждает: "Эта комбинация - лидерство Трампа в президентской гонке, его способность говорить как есть и намерение перевернуть страницу дикой напряженности с Россией - ставит Трампа в очень рискованное положение. Теперь его могут тупо убить. Такой президент не нужен спецслужбам США, для которых создаваемая ненависть в отношении России - оправдание их собственного существования. Такой президент не нужен американским олигархам, для которых сложившаяся конструкция мира означает уже притертый и надежный бизнес. Трамп, готовый с Россией договариваться, - это уже другие финансовые потоки, текущие в других направлениях. Американский истеблишмент безжалостен".
Репортаж "Вестей недели" из Сирии: ""Против нас, военных, воюют и сирийцы, но руководят ими наемники-саудиты. Есть люди из Ирака, Марокко, Ливии. И этих людей кто-то называет оппозицией. Они пришли на нашу землю и принесли нам войну, но мы будем защищать свой народ", - говорят сирийские военные".
Очень выверенными формулировками говорят.
Дмитрий Киселев в "Вестях недели" о переговорах Керри с Лавровым: "США упирались целый год. Целый год потерян, а с ним и десятки тысяч человеческих жизней, и море разрушенных домов. Кроме того, дискоординация США с Россией позволила распуститься и разношерстной оппозиции. Если раньше, как говорится, она "ела с руки", то сейчас ей даже приказать трудно".
Неправильная какая оппозиция.
Киселев: "На прогулке по озеру Ильмень они (Путин и Медведев) встретили местных рыбаков... "Ну что, санкции помогают ловить рыбу?" - поинтересовался у рыбаков президент. "Да", - ответили рыбаки. (Еще бы.) Так и познакомились. А позже на озерном острове Липно вместе отведали ухи... Разговор при этом шел народный - о загрязнении рек, браконьерстве и поддержке рыболовства".
Самый что ни на есть народный разговор.
"Вести недели": "Москва отметила День города. Столице - 869 лет... Москва становится ближе, удобнее, понятнее - по ней можно не только ездить, но и ходить с комфортом. А как хорошо получается кружиться в именинном танце на обновленных улицах!.. Великолепие столицы вновь открывается за снесенным наследием 90-х - киосками и хаотичными павильонами... С каждым годом Москва преображается. При реконструкции парков, скверов, площадей, бульваров прежде всего учитываются интересы москвичей, гостей столицы... И громкий финальный аккорд - невиданной красоты салют. Шесть тыcяч зaлпoв - в небе распускаются пионы, и бьются сердца в унисон с лучшим городом Земли".
Хорошо-то как, господи...
Писатель Илиас Меркури (с искренним недоумением): "Ведь либералы - они хотят вернуть Крым. То есть, если они придут к власти, они откажутся от куска русской земли. Что же националисты там делают? Наверное, дело тут только в деньгах".
Соловьев (порывисто): "А для меня каждый человек, который неправильно оценивает роль Советского Союза и советского солдата, достоин только одного - тюремного срока!" (Аплодисменты.)
Политолог Алексей Мухин: "Ведь Путин выбивает почву из-под ног у оппозиции тем, что осуществляет ее лозунги. Борется он с коррупцией? Борется. Заставляет правительство выполнять социальные программы? Заставляет. Потому-то они его так ненавидят. И пытаются еще что-то выдумать - ЛГБТ, национализм..."
Соловьев наставляет Николая Злобина: "Каждый раз, когда говоришь об Америке, вспоминай, что эта страна - ровесница Большого театра".
А если англичанин, говоря о России, будет каждый раз вспоминать, что эта страна младше Оксфордского университета? Нам это нужно?
Армен Гаспарян (вроде тоже писатель): "На дебатах происходит попытка внести в наше общество идеологию национал-социализма". Поясняет свою мысль он так: "Недорусские" - это для них два миллиона в Крыму. "Недорусские" - это те, кто живет на Восточной Украине".
Писатель (так!) Илиас Меркури: "Союз либералов с ультранационалистами начался еще на Болотной. А общество - общество пассивно. Нормальные люди сидят дома, воспитывают внуков, детей и самовыражаются в другом месте".
Соловьев анонсирует следующую тему - предвыборные дебаты: "Существуют ли моральные ограничения для тех, кто предлагает вернуть Крым и называет Гитлера ангелом российской истории?"
Политолог Аждар Куртов (печально): "Мы посредством рыночных реформ совершили кастрацию собственной экономики. И китайцы упрекали нас за то, что мы легли под американцев".
Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН: "Сегодня и мы спокойны, и Китай спокоен. А про США так не скажешь!"
Да-да, неуверенность в завтрашнем дне, помним.
Никонов с чувством вспоминает о своем знакомстве с покойным Исламом Каримовым: "Когда произошли эти события в Андижане, у нас была истерика в либеральных СМИ. И он мне позвонил - и пригласил приехать... Он тогда спас страну".
Вячеслав Никонов: "Запад сейчас делает все, чтобы затормозить развитие мировой экономики. Санкции против России - это тормоз мировой экономики? Безусловно. Транстихоокеанское партнерство без Китая - это тормоз мировой экономики? Безусловно".
Военный политолог Семен Багдасаров (с тревогой и гневом): "Китай экономически поглощает Среднюю Азию. А ведь вся китайская логистика (так!) - это то, что они унаследовали от Советского Союза, правопреемником которого является Российская Федерация. Так что же они с нами не консультируются? Нет, Китай нам не друг!"
Политолог Аждар Куртов успокаивающе говорит, что как экономический партнер нам Япония не очень-то и нужна: "У нас есть кому продавать свою продукцию. И на наш рынок рвутся компании из самых разных стран".
Только успеваем отбиваться.
Политолог Сергей Михеев: "Я думаю, они скоро поймут, что зря исключили нас из G8... История с трапом это совершенно четко подтверждает".
То Трамп их должен спасти, то трап...
Вячеслав Никонов (с чувством глубокого удовлетворения): "Когда Обама прилетел в Ханчжоу, к его самолету не был подан трап". (Бурные аплодисменты в студии.) "Это значит, что российско-китайская ось укрепилась, а американо-китайская рассыпалась", - заключает эксперт.
Соловьев начинает свой вечер. Первая фраза: "Россия возвращает себе статус глобальной державы".
Уж не счесть, в который раз.
"Вести недели" о предвыборной кампании в США: "Став президентом, я четко дам понять, что США будут расценивать кибератаку как любую другую. Мы будем готовы дать серьезный политический, экономический и военный ответ", - пообещала Хиллари. Грозить войной из-за компьютерных взломов? А здорова ли она? В Америке очередной раз возникли опасения, после того как в августе Клинтон весьма странно отреагировала на вопросы журналистов, а в объективы попал постоянно дежурящий рядом с ней крепкий парень со шприцем. Журналистка Associated Press заявила, что реакция Клинтон была абсолютно нормальной. Тех, кто писал о ее здоровье, заставили замолчать".
Убили, наверное, тех, кто о ее здоровье писал.
Репортаж "Вестей недели" из Германии: "Меркель уходит из-под удара как умеет - путает следы".
Киселев об Украине: "Сейчас там как в плохой семье: нищета, драки, отец пьет. На Украине президент пьет. Это общеизвестно. Есть подтверждения и на видео. Так, Украина обсуждает свежие кадры с выступления Порошенко в Мариуполе: дискоординация, срывающийся до фальцета голос, обезьяньи ужимки, жестам мешает пиджак, от микрофонов отворачивается, словно те усиливают не только звук, но и запах. Может, со временем привычная для Порошенко доза и не изменилась, но ведь надо быть осторожнее - ведь в следующей фазе алкоголизма тот же объем спиртного уже действует сильнее".
Киселев с горячностью опровергает миф о том, что в советское время украинская национальная культура сталкивалась с некоторыми трудностями: "Еще в 1936-м в знаменитом фильме "Цирк" один из немногих куплетов колыбельной для маленького негритенка звучит на украинском... На украинском творили лучшие советские мастера кино. Мировая величина Сергей Параджанов один из лучших своих фильмов - "Тени забытых предков" - снял на украинском языке. (Ну, Параджанова тут лучше было бы не вспоминать.)... Всенародные любимцы Тарапунька и Штепсель. Их ждали, цитировали, обожали... Украинский язык продвигали на всех советских концертах. Советская власть прививала вкус к поэтичности и мелодичности украинского языка". И вывод: "Как это ни парадоксально, но на моей памяти Москва при СССР заботилась о судьбе Украины, ее культуре и ее будущем куда больше, чем нынешняя киевская власть".
Киселев укоряет участника предвыборных дебатов Вячеслава Мальцева за то, что тот в политической полемике употребляет такие слова, как "гнида" и "триппер". Ну да, то ли дело изящные стишки про турка, который "дрочил свой окурок", в устах самого Киселева.
Киселев в туманных, но изысканных выражениях восхваляет дипломатическое мастерство Путина в диалоге с Японией по курильской проблеме: "В культуре дзюдо, где обязательно внимательное наблюдение за партнером, считывается подача любого, даже очень слабого сигнала, и я уверен, что слово "компромисс", пущенное Путиным, застряло в мыслях японцев, словно стрела... Путин предлагает им не двигать острова, как фишки, а составить в том районе сложную и красивую икебану, некую изысканную композицию, которая, может, и смотрелась бы, на первый взгляд, колючей, но на деле никого бы не царапала".
В связи со смертью Каримова Киселев произносит несколько добрых слов об Узбекистане. "Интересно, что по международному индексу счастья Узбекистан - лидер среди государств как Центральной Азии, так и всего постсоветского пространства. Худо-бедно, узбеки счастливее итальянцев и японцев. Хорошие аргументы против столь известного нам расхожего снобизма".
Аргумент действительно хоть куда.
Репортаж "Вестей недели" из Ханчжоу: ""На саммит принято приезжать с супругами, но на этот раз многие лидеры прибыли без них". Видимо, тонко дается понять, что никому не хочется, бахвалясь красивой женой, задеть самолюбие одинокого президента России.
Дмитрий Киселев открывает новый сезон "Вестей недели". Первая тема - саммит "двадцатки" в Ханчжоу. Едва ли не в первой фразе: "Си Цзиньпин и его главный гость Владимир Путин". Далее рассказывается о том, как китайцы заставили презренного Обаму выйти из самолета по запасной лестнице. А Си Цзиньпин меж тем очарован российским мороженым. Кто там главный, сомнений нет.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.