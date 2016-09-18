О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.254618.html
Также: Украина, Россия, Война, Выборы, Право, Европа, Политика, Общество, Мир

новость У российского посольства в Киеве произошли стычки

18.09.2016
Протест у российского посольства в Киеве, 18.09.2016. Кадр видео
Протест у российского посольства в Киеве, 18.09.2016. Кадр видео
Реклама

У посольства России в Киеве произошли стычки между активистами, пытающимися заблокировать здание дипмиссии, чтобы сорвать голосование российских граждан на выборах в Госдуму, и полицией. Об этом сообщает "112 - Україна".

С утра, до прибытия активистов, в посольстве проголосовали около 20 российских граждан. Однако около 11 часов к зданию дипмиссии явились как российские политэмигранты, выступающие против проведения думских выборов на территории Украины, так и активисты украинских националистических организаций. В частности, туда явился бывший депутат Верховной рады, а ныне депутат Киевского горсовета свободовец Игорь Мирошниченко.

Общая численность протестующих составила около 100 человек. Им противостоят примерно 300-400 полицейских.

Политэмигранты принесли с собой плакат "Смерть России!", виселицу с чучелом Владимира Путина и российский флаг. Флаг они бросили на землю и вытирают об него ноги.

Украинские националисты попытались перекрыть вход в посольство, а также снести забор, установленный вокруг дипмиссии. Однако полицейские оцепили объект. Произошла стычка; Мирошниченко и еще одного протестующего задержали.

Ближе к полудню ситуация успокоилась. Однако затем к посольству явился гражданин России, предположительно намеревавшийся проголосовать. Активисты избили его ногами. Между протестующими, полицией и россиянами, пришедшими на выборы, началась новая драка.

Стычки произошли и у российского генконсульства в Одессе. Туда в воскресенье утром явились около 10 активистов "Правого сектора". Когда демонстранты перекрыли вход в консульство некоему визитеру, полиция начала задержания. Задержаны четверо; по данным "Думской", в их числе лидер областного отделения партии Сергей Стерненко. Прочие активисты выдвинулись от дипмиссии к райотделу полиции, куда доставили их товарищей.

Генконсульство во Львове патрулируют нацгвардейцы. Как передает "Укринформ", избирательный участок в здании дипмиссии открыт не был. Ворота консульства наглухо закрыты; ни один посетитель с утра туда не явился. Протестующих у здания тоже нет.

В Харькове, по информации 057.Ua, генконсульство охраняют 500 полицейских и 200 нацгвардейцев. Немногочисленные россияне, в основном пенсионеры, проходят на выборы. Как утверждается, в час на территорию дипмиссии заходят в среднем по два человека. Протестов у консульства не ведется.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко отказал России в проведении думских выборов на территории своей страны. Позже в МИД Украины пояснили, что голосование "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Условиями проведения голосования Киев назвал отказ России от выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов.

Однако в четверг российский МИД заявил, что выборы на территории Украины состоятся, несмотря на отказ Киева содействовать в их организации.

В ночь на субботу около 20 активистов "С14" - молодежной структуры партии "Свобода" - бросили на территорию российского посольства в Киеве дымовую шашку и обстреляли здание петардами из салютной установки. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил акцию, однако расценил ее как незначительный эпизод. Между тем посольство направило в украинский МИД ноту протеста, потребовав расследовать нападение и обеспечить безопасность дипмиссии.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.09.2016
новость Новости по теме
17.09.2016 Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту после ночного инцидента →
17.09.2016 США не будут признавать результаты выборов в Госдуму на территории Крыма →
15.09.2016 МИД: Выборы в Госдуму на территории Украины будут проведены →
10.09.2016 Киев заявил о невозможности проведения на Украине выборов в Госдуму →
18.08.2016 ПАРНАС отказалась от агитации в Крыму после запрета Украины →
Фото и Видео
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27019
Play own
День независимости Украины
26998
Play own
Юрий Ильченко: побег из Крыма
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Памфилова грозит карусельщикам
Опознавательный знак в паспорте карусельщика, Барнаул. Фото: kartanarusheniy.org
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Взрыв на Манхэттене
После взрыва на Манхэттене. Фото: "Голос Америки"
новость Резервный фонд иссякает
Минфин России. Фото: minfin.ru
статья Шпицберген наш!
РЕКЛАМА
Loading...
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
новость Ляскина накажут за листовку
Фрагмент листовки Николая Ляскина
новость ГУЭБиПК могут упразднить
ГУЭБиПК. Кадр "Первого канала"
в блоге Эффект дачи Медведева
383
новость Навальный уличил Тимакову во лжи
Наталья Тимакова и Алексей Навальный
новость Сечин выиграл суд у "Ведомостей"
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Новая порция данных WADA
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Бастрыкин в опале
383
новость Хмелев вновь признан виновным
Сергей Хмелев. Фото Елены Санниковой
новость Грозовский доставлен в "Кресты"
Глеб Грозовский. Фото: aquaviva.ru
новость Умер Эдвард Олби
Эдвард Олби. Фото: researchhistory.org
новость Медведев удалил твит о Крыме
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Миллиарды Захарченко: версии
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru