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У посольства России в Киеве произошли стычки между активистами, пытающимися заблокировать здание дипмиссии, чтобы сорвать голосование российских граждан на выборах в Госдуму, и полицией. Об этом сообщает "112 - Україна".

С утра, до прибытия активистов, в посольстве проголосовали около 20 российских граждан. Однако около 11 часов к зданию дипмиссии явились как российские политэмигранты, выступающие против проведения думских выборов на территории Украины, так и активисты украинских националистических организаций. В частности, туда явился бывший депутат Верховной рады, а ныне депутат Киевского горсовета свободовец Игорь Мирошниченко.

Общая численность протестующих составила около 100 человек. Им противостоят примерно 300-400 полицейских.

Политэмигранты принесли с собой плакат "Смерть России!", виселицу с чучелом Владимира Путина и российский флаг. Флаг они бросили на землю и вытирают об него ноги.

Украинские националисты попытались перекрыть вход в посольство, а также снести забор, установленный вокруг дипмиссии. Однако полицейские оцепили объект. Произошла стычка; Мирошниченко и еще одного протестующего задержали.

Ближе к полудню ситуация успокоилась. Однако затем к посольству явился гражданин России, предположительно намеревавшийся проголосовать. Активисты избили его ногами. Между протестующими, полицией и россиянами, пришедшими на выборы, началась новая драка.

Стычки произошли и у российского генконсульства в Одессе. Туда в воскресенье утром явились около 10 активистов "Правого сектора". Когда демонстранты перекрыли вход в консульство некоему визитеру, полиция начала задержания. Задержаны четверо; по данным "Думской", в их числе лидер областного отделения партии Сергей Стерненко. Прочие активисты выдвинулись от дипмиссии к райотделу полиции, куда доставили их товарищей.

Генконсульство во Львове патрулируют нацгвардейцы. Как передает "Укринформ", избирательный участок в здании дипмиссии открыт не был. Ворота консульства наглухо закрыты; ни один посетитель с утра туда не явился. Протестующих у здания тоже нет.

В Харькове, по информации 057.Ua, генконсульство охраняют 500 полицейских и 200 нацгвардейцев. Немногочисленные россияне, в основном пенсионеры, проходят на выборы. Как утверждается, в час на территорию дипмиссии заходят в среднем по два человека. Протестов у консульства не ведется.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко отказал России в проведении думских выборов на территории своей страны. Позже в МИД Украины пояснили, что голосование "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Условиями проведения голосования Киев назвал отказ России от выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов.

Однако в четверг российский МИД заявил, что выборы на территории Украины состоятся, несмотря на отказ Киева содействовать в их организации.

В ночь на субботу около 20 активистов "С14" - молодежной структуры партии "Свобода" - бросили на территорию российского посольства в Киеве дымовую шашку и обстреляли здание петардами из салютной установки. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман осудил акцию, однако расценил ее как незначительный эпизод. Между тем посольство направило в украинский МИД ноту протеста, потребовав расследовать нападение и обеспечить безопасность дипмиссии.