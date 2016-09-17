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Генеральный прокурор Юрий Чайка подписал согласие на назначение административного наказания по решению суда в отношении кандидата в Госдуму от ПАРНАСа, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Об этом сообщает основатель ФБК Алексей Навальный.

Поводом для претензий к Ляскину стала предвыборная листовка под заголовком "Они охренели. Так быть не должно". В ней говорится о масштабных коррупционных схемах в российской власти. В листовке упомянуты Владимир Путин, Игорь Шувалов, Сергей Шойгу, Аркадий Ротенберг, Виктор Золотов, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Сергей Неверов и сам Чайка. Портрет генпрокурора сопровождает надпись "Сыновья построили бизнес-империю с помощью связей отца".

На листовку поступила жалоба в избирательную комиссию. Там сочли, что она нарушает требование закона о запрете изображать конкретных людей на агитационных материалах. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 5.12 КоАП (изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах). Между тем чиновники и бизнесмены изображены на листовке рисунков. ЦИК в разъяснении для КПРФ по поводу изображения Иосифа Сталина признавал такой подход законным.

Избирком требует уничтожения тиража листовок. Дело рассмотрит мировая судья участка №117 Елена Федина. "Очень надеюсь, что в решении судья так и напишет, для завершения красоты конструкции: "Да, они охренели. И что?" - пишет Навальный.

В отношении всех перечисленных в листовке ФБК проводил расследования. В частности, в декабре в декабре было опубликовано расследование "Чайка. Криминальная драма". В нем говорилось о бизнесе сыновей генпрокурора, а также о связях его ближайшего окружения с преступностью.