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Также: Украина, Россия, Война, Выборы, Партии, Европа, Политика, Мир | Персоны: Рефат Чубаров, Нариман Джелял, Евгений Витишко

новость Крымские татары бойкотируют выборы в Госдуму

18.09.2016
На избирательном участке в Севастополе. Фото: krymr.com
На избирательном участке в Севастополе. Фото: krymr.com
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Крымские татары бойкотируют выборы в Госдуму, проводимые в аннексированных Крыму и Севастополе. Об этом сообщает "Новая газета". В частности, издание передает, что избирательные участки в Бахчисарае пусты.

С призывом к бойкоту выборов 9 сентября к соотечественникам обратился председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "Бойкот выборов 18 сентября 2016 года - мирная ненасильственная форма сопротивления российским оккупантам, доступная каждому и достойная каждого честного человека, - подчеркнул политик в своем заявлении. - Бойкот выборов 18 сентября 2016 года - это наша поддержка политическим заключенным и их семьям. 18 сентября 2016 года - ни одного честного человека на избирательных участках Крыма. Продемонстрируем 18 сентября российским оккупантам истинное единство крымскотатарского народа и всех патриотов Крыма, перед тем как они, оккупанты, будут спешно покидать нашу землю".

Бойкотировать российские выборы украинских граждан, живущих на полуострове, призвал и официальный Киев.

Муфтий полуострова Эмирали Аблаев, пошедший на сотрудничество с оккупационными властями, напротив, убеждал крымских татар принять участие в голосовании. Первый зампред Меджлиса Нариман Джелял в этой связи заметил "Крым.Реалиям": "Призывы муфтия Эмирали Аблаева к крымским татарам идти на выборы являются его личным решением. Люди давно дали оценку его делам".

Между тем лидер списка "Яблока" по Кубани, Адыгее, а также аннексированным Крыму и Севастополю Евгений Витишко заявил, что рассчитывает на поддержку своей партии крымскими татарами. "Крымские татары - это обособленная группа, которая в силу своего несогласия с тем, что произошло два года назад, может выразить свой протест таким образом", - пояснил функционер.

8 сентября Верховная рада Украины призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации не признавать выборы в Госдуму на территории Крыма и Севастополя. Также депутаты обратились к международному сообществу с просьбой сделать официальные заявления о нелегитимности выборов в Госдуму вследствие их проведения на полуострове.

Ряд государств, в том числе США, а также Германия, Франция, Румыния, Швеция, заверили, что не признают результатов выборов в Крыму и Севастополе.

Между тем официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца, как передает "Интерфакс-Украина", заявила в воскресенье, что проведение выборов на полуострове ставит под сомнение легитимность всего состава Госдумы в целом. Она также призвала демократические страны к ужесточению санкций против России.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.09.2016
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