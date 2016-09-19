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На выборах губернаторов лидируют действующие главы субъектов или временно исполняющие их обязанности. Как передает Интерфакс, об этом говорят предварительные подсчеты результатов голосования.

Так, в Коми врио главы республики Сергей Гапликов, выдвинутый "Единой Россией", набирает около 62 процентов голосов. На втором месте жириновец Иван Филипченко.

В Тульской области по итогам обработки 100 процентов протоколов победил самовыдвиженец Алексей Дюмин, бывший сотрудник службы безопасности президента. Он набрал 84,19 процента голосов избирателей.

В Ульяновской области выборы выиграл нынешний врио губернатора Сергей Морозов, выдвинутый "Единой Россией". Он набрал 53,91 процента голосов. Второе место у коммуниста Алексея Куринного. Второго тура не будет.

В Туве на досрочных выборах победил действующий глава республики Шолбан Кара-оол. За него отдали голоса более 109 тысяч избирателей, что составило более 86 процентов от общего числа проголосовавших. По партийным спискам в Туве лидирует "Единая Россия".

В Забайкалье кандидат от "Единой России", врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова набрала 54,22 процента голосов. Ей значительно уступили кандидат от КПРФ Николай Мерзликин (28,79 процента голосов) и кандидат от "Аграрной партии России" Анатолий Вершинин (9,85 процента голосов). В выборах губернатора Забайкальского края приняли участие 37,29 процента избирателей.

Главы двух северокавказских республик - Карачаево-Черкесии и Северной Осетии - уже вступили в должность. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии единогласно проголосовали за кандидатуру Рашида Темрезова. На заседании парламента Северной Осетии за кандидатуру Вячеслава Битарова проголосовали 56 из 61 присутствующих депутатов. В этот же день Битаров официально вступил в должность главы Северной Осетии.

В Чечне после обработки 15,16 процента протоколов лидирует исполняющий обязанности главы республики Рамзан Кадыров. За него отдали голос более 97 процентов голосов избирателей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что результаты выборов оказались неожиданными для нее и для остальных членов ЦИК, но при этом отражают реальную картину в стране.

"Лично я ничем не могу объяснить (успех "Единой России". - Ред.), кроме того, что мы видим. Я надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть. Если у кого-то есть какие-то сомнения, пожалуйста, милости просим к нам в гости", - сказала Памфилова.

"Я уверена, что большинство членов комиссии такого результата не предполагали. Мы тут между собой обсуждали, для нас это полная неожиданность", - добавила глава ЦИК.