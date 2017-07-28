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новость Блокирующий пакет государства

Роскомнадзор за пять лет заблокировал около 275 тысяч сайтов
28.07.2017
Эмблема Роскомнадзора
Эмблема Роскомнадзора
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За пять лет существования реестра запрещенных сайтов Роскомнадзор внес в него около 275 тысяч интернет-ресурсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Еще более 74 тысяч сайтов в настоящий момент находятся в процессе блокировки.

По данным Роскомнадзора, более 97 тысяч ресурсов внесено в реестр на основании судебных решений о признании информации запрещенной к распространению на территории Росии. На втором месте ресурсы, пропагандирующие распространение наркотиков, - более 70 тысяч. Около 43 тысяч интернет-страниц заблокированы за незаконную организацию и проведение онлайн-азартных игр и лотерей, более 38 тысяч внесены в реестр за детскую порнографию и более 25 тысяч - за суицидальный контент.

При этом 178 тысяч ресурсов были исключены из реестра, так как их владельцы по требованию РКН удалили запрещенную информацию.

Значительная часть запрещенного контента распространяется с помощью социальных сетей. Так, по данным Роскомнадзора, за пять лет действия закона в социальных сетях заблокировано около 60 тысяч страниц . Подавляющее большинство, более 48 тысяч, были во "ВКонтакте". Наименьшее количество блокировок пришлось на Фейсбук - чуть более 630.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство активно взаимодействует с администрациями крупных соцсетей и интернет-порталов. "Благодаря этому 70 процентов запрещенной информации удаляется интернет-ресурсами и площадками самостоятельно. Не удаляют противоправный контент в основном сайты, специализирующиеся на распространении запрещенной информации", - сообщили в РКН.

30 июня 2012 года президент Владимир Путин подписал закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией. Закон предписывает создание единого реестра доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, подлежащих блокировке. Работу реестр начал 1 ноября 2012.

Стандартная процедура блокировки подразумевает признание контента противозаконным по решению суда. Однако Роскомнадзор в соответствии с вступившим в силу 1 февраля 2014 года законом о внесудебной блокировке сайтов, известным как"закон Лугового",ограничивать доступ РКН может осуществляться по запросу Генпрокуратуры.

В числе первых ресурсов, подвергшихся внесудебной блокировке за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка", оказались "Грани". Доступ к нашему изданию в России закрыт с 13 марта 2014 года. РКН заблокировал уже более 700 зеркал "Граней".

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28.07.2017
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Бойкотировки и блокировки

Илья Мильштейн, 11.07.2016

Начальство посылает другой сигнал. Он считывается в тех строках, которые посвящены безымянным злоумышленникам. Они, оказывается, публиковали "материалы агитационного характера с целью популяризировать среди населения России идею бойкота выборов в Госдуму". За что и поплатились. И так будет с каждым, кто покусится.

Владимир Абаринов

Цензор на посту

Владимир Абаринов, 07.07.2015

По общему мнению, государство проигрывает производителям и провайдерам в публичной борьбе. Американские компании в целом ответственно относятся к защите конфиденциальности и свободы слова своих пользователей и готовы, если требуется, отстаивать свою позицию в суде.
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