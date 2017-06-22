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Комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект о запрете использования анонимайзеров и VPN для доступа к заблокированным сайтам. Об этом сообщает Интерфакс.

"Комитет концептуально поддерживает законопроект", - заявил на заседании нижней палаты парламента глава комитета Леонид Левин.

По информации на странице инициативы на сайте Госдумы, документ рассмотрят в первом чтении в пятницу.

Инициатива была внесена в Госдуму 8 июня. В документе предлагается обязать владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно проекту, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Кроме того, в случае принятия документа будет упразднен введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменены все связанные с ним ограничения.

Теми же авторами в Госдуму внесены поправки в КоАП, которыми предлагается установить штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковиков за неудаление ссылок на запрещенные сайты и от 10 до 30 тысяч для граждан - владельцев анонимайзеров, и от 50 до 300 тысяч для юридических лиц, если через анонимайзеры можно открыть запрещенные ресурсы.

Обе инициативы внесены в Госдуму депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал "безумием" предложенные меры."Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить", - отметил Он.

Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал Мариничев, но, по его мнению, "это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране".

19 апреля "Ведомости" писали, что Роскомнадзор разработал законопроект о запрете обхода блокировок сайтов. Известно, что в инициативе ведомства также предлагалось обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать запрещенные сайты под угрозой блокировки. В правительственном проекте также предусматривалась обязанность поисковиков не выдавать ссылки на запрещенные сайты. В Роскомнадзоре тогда, однако, разработку такого документа не подтвердили.

В России по решению судов уже блокируют анонимайзеры за предоставление доступа к запрещенным сайтам. По оценке "Роскомсвобода", всего заблокированы около 100 таких ресурсов. Так, 12 февраля Роскомнадзор по решению Бузлукского районного суда Оренбургской области заблокировал VPN-сервис Hideme.ru за предоставление доступа к запрещенным сайтам.

Впервые о разработке законопроекта по блокировке анонимайзеров сообщалось в августе 2013 года. Тогда с такой инициативой выступила ФСБ. 5 февраля 2015 года депутат Госдумы Леонид Левин предложил блокировать анонимайзеры в досудебном порядке.

13 февраля 2016 года в Роскомнадзоре поддержали предложение штрафовать за призывы к обходу блокировок сайтов. Тогда же "Роскомсвобода" под угрозой блокировки Роскомнадзором была вынуждена удалить со своего сайта инструкции по использованию анонимайзеров.

17 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нелегальное распространение аудиовизуальных произведений. Документ вводит понятие "производный сайт в сети интернет", то есть зеркала, а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на зеркала, доступ к которым ограничен.

Анонимайзеры и VPN-сервисы позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. Блокировку также позволяют обойти встроенные функции браузеров. В Opera и в Яндекс-браузере это режим Turbo, в Google Chrome - режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года сайт "Граней" внесен в реестр запрещенных ресурсов за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к "Граням".