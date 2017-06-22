О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.261962.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.261962.html
Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Госдума, Парламент, Политика, Общество, Россия, СМИ

новость Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете обхода блокировок сайтов

22.06.2017
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
Реклама

Комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект о запрете использования анонимайзеров и VPN для доступа к заблокированным сайтам. Об этом сообщает Интерфакс.

"Комитет концептуально поддерживает законопроект", - заявил на заседании нижней палаты парламента глава комитета Леонид Левин.

По информации на странице инициативы на сайте Госдумы, документ рассмотрят в первом чтении в пятницу.

Инициатива была внесена в Госдуму 8 июня. В документе предлагается обязать владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно проекту, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Кроме того, в случае принятия документа будет упразднен введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменены все связанные с ним ограничения.

Теми же авторами в Госдуму внесены поправки в КоАП, которыми предлагается установить штрафы от 500 до 700 тысяч рублей для поисковиков за неудаление ссылок на запрещенные сайты и от 10 до 30 тысяч для граждан - владельцев анонимайзеров, и от 50 до 300 тысяч для юридических лиц, если через анонимайзеры можно открыть запрещенные ресурсы.

Обе инициативы внесены в Госдуму депутатами Максимом Кудрявцевым ("Единая Россия"), Николаем Рыжаком ("Справедливая Россия") и Александром Ющенко (КПРФ).

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал "безумием" предложенные меры."Как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок? Это невозможно определить", - отметил Он.

Технически запретить использовать VPN на конечных устройствах можно, сказал Мариничев, но, по его мнению, "это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране".

19 апреля "Ведомости" писали, что Роскомнадзор разработал законопроект о запрете обхода блокировок сайтов. Известно, что в инициативе ведомства также предлагалось обязать анонимайзеры и VPN-сервисы блокировать запрещенные сайты под угрозой блокировки. В правительственном проекте также предусматривалась обязанность поисковиков не выдавать ссылки на запрещенные сайты. В Роскомнадзоре тогда, однако, разработку такого документа не подтвердили.

В России по решению судов уже блокируют анонимайзеры за предоставление доступа к запрещенным сайтам. По оценке "Роскомсвобода", всего заблокированы около 100 таких ресурсов. Так, 12 февраля Роскомнадзор по решению Бузлукского районного суда Оренбургской области заблокировал VPN-сервис Hideme.ru за предоставление доступа к запрещенным сайтам.

Впервые о разработке законопроекта по блокировке анонимайзеров сообщалось в августе 2013 года. Тогда с такой инициативой выступила ФСБ. 5 февраля 2015 года депутат Госдумы Леонид Левин предложил блокировать анонимайзеры в досудебном порядке.

13 февраля 2016 года в Роскомнадзоре поддержали предложение штрафовать за призывы к обходу блокировок сайтов. Тогда же "Роскомсвобода" под угрозой блокировки Роскомнадзором была вынуждена удалить со своего сайта инструкции по использованию анонимайзеров.

17 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нелегальное распространение аудиовизуальных произведений. Документ вводит понятие "производный сайт в сети интернет", то есть зеркала, а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на зеркала, доступ к которым ограничен.

Анонимайзеры и VPN-сервисы позволяет менять IP-адрес, с которого пользователь обращается к внешним сайтам. Блокировку также позволяют обойти встроенные функции браузеров. В Opera и в Яндекс-браузере это режим Turbo, в Google Chrome - режим экономии трафика. Подробно о способах обхода блокировки мы рассказываем здесь.

С 13 марта 2014 года сайт "Граней" внесен в реестр запрещенных ресурсов за "призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". По распоряжению Роскомнадзора провайдеры по всей России блокируют доступ к "Граням".

Оставить комментарий Обсудить
22.06.2017
статья Статьи по теме
На совещании по блокировкам сайтов. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру

Блокировка действительности

24.03.2014

Как ответит медиасообщество на блокировки общественно-политических сайтов? По инициативе "Граней" в Сахаровском центре прошел "военный совет". Антон Носик, Галина Тимченко, Григорий Охотин и другие эксперты говорили о том, как бороться с цензурой в условиях, стремительно приближающихся к северокорейским. ВИДЕО.

новость Новости по теме
08.06.2017 В Госдуму внесен законопроект о запрете обхода блокировок →
19.04.2017 Роскомнадзор разработал закон о запрете обхода блокировок →
12.01.2017 Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис за предоставление доступа к запрещенным сайтам →
04.05.2016 В Мурманске прокуратура потребовала запретить анонимайзеры →
13.02.2016 Роскомнадзор поддержал предложение штрафовать за призывы к обходу блокировки →
12.02.2016 "Роскомсвобода" удалила с сайта инструкции по обходу блокировок →
11.02.2016 Роскомнадзор готовит закон о блокировке зеркал запрещенных сайтов →
10.02.2016 Публикацию "Роскомсвободы" включили в реестр запрещенных сайтов →
09.09.2015 Подрядчик МВД отказывается от контракта на вскрытие сети Tor →
28.05.2015 Суд постановил заблокировать сайт "Роскомсвобода" →
25.02.2015 В Белоруссии запретили анонимайзеры и сети Tor →
05.02.2015 Депутат предлагает ввести досудебную блокировку анонимайзеров →
01.08.2014 В мэрию Новосибирска подана заявка на Марш за федерализацию Сибири →
16.08.2013 ФСБ готовит закон о запрете анонимайзеров →
17.11.2012 Пиратская партия провела митинг против закона о цензуре в интернете →
22.09.2012 "Пиратский интернационал" поможет российским пользователям обходить цензуру →
Фото и Видео
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
28741
Play own
Оскорбленные покемоном
28704
Play own
Руслан Соколовский в суде
28628
Play own
Христос против покемонов
Реклама
Наши спонсоры
20255
Avatar 34x34
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Лавров и девочка Лиза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: Патриотизм важнее знаний
Владимир Путин в школьной форме. Архивное фото
новость Пять суток за трансляцию акции
Леонид Волков. Фото с личной страницы
новость Дело об избиении болотника возобновлено
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
статья Странная магия Навального
РЕКЛАМА
новость Санкции за допинг в Сочи
Владимир Путин и Томас Бах. Фото: kremlin.ru
новость Роскомнадзор забанил Google
Логотип Google
новость Приказ о кибератаках отдал Путин
Джей Джонсон. Фото: dhs.gov
новость В Польше снесут советские памятники
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
новость Панфилов: дурдом в силе
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Санкции МИДа против Госдепа
Сергей Рябков и Том Шеннон
новость Соцопрос: Сталин не виноват
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Крым: бегство от оккупантов
Наталья Харченко и Андрей Виноградов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
новость Шойгу: НАТО в почетном карауле
Сергей Шойгу. Фото: mil.ru
новость Боевики ИГ против мечети
Мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба во время битвы за Мосул. Кадр видео Reuters
новость Видеофэйк от Путина
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну
в блоге Перед приговором
7
новость Вердикт по "делу чистильщиков"
Павел Войтов в суде. Фото: meduza.io
новость Ненашеву задержали на Красной площади
Екатерина Ненашева на арт-акции "Между здесь и там". Фото: Михаил Левин