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новость Госдума запретила обход блокировок и неподконтрольные мессенджеры

21.07.2017
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Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. 2014 год. Фото: Грани.Ру

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете использования VPN и анонимайзеров для доступа к заблокированным сайтам. Об этом сообщает Интерфакс.

Инициатива была внесена в Госдуму 8 июня. Закон обязывает владельцев анонимайзеров и VPN самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно документу, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. Тем же законом упраздняется введенный в августе 2014 года "реестр блогеров" и отменяются все связанные с ним ограничения.

Теми же авторами в Госдуму внесены поправки в КоАП, о штрафах для поисковиков за неудаление ссылок на запрещенные сайты, а также для граждан и юридических лиц - владельцев анонимайзеров. Эти поправки пока не рассматривались Госдумой.

В пятницу нижняя палата парламента также приняла в третьем чтении закон о регулировании мессенджеров.

Согласно закону пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства". Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений "в случаях и порядке, которые определены правительством". Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.

В законе сохранилось положение об обязанности владельцев мессенджеров рассылать всем пользователям официальные сообщения от государственных органов.

Те сервисы, которые не будут исполнять требования закона, операторы связи должны будут заблокировать на основании судебных решений.

Инициатива была внесена в нижнюю палату 24 мая единороской Мариной Мукабеновой, справоросом Олегом Николаевым и коммунистом Александром Ющенко. В среду документ прошел второе чтение.

23 июня директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах.

"Репортеры без границ" назвали эти законы "гвоздем в крышку гроба" свободного интернета в России.

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21.07.2017
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