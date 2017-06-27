О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.262104.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.262104.html
Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Общество, Россия, СМИ, Политика

новость Роскомнадзор рекомендовал провайдерам изменить способ блокировки сайтов

27.06.2017
Эмблема Роскомнадзора
Эмблема Роскомнадзора
Реклама

Роскомнадзор рекомендовал провайдерам при ограничении доступа к запрещенным сайтам не пытаться самостоятельно вычислять IP-адреса заблокированных ресурсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Провайдеры должны использовать фильтровать трафик через оборудование DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика). Это позволит блокировать именно домен запрещенного сайта, а не его IP-адрес.

"В иных случаях ограничение доступа операторами связи осуществляется в соответствии с выгрузкой из единого реестра запрещенной информации, - говорится в сообщении. - Операторам связи, не использующим DPI и осуществляющим ограничение доступа к доменному имени при помощи иных программных, аппаратных или программно-аппаратных средств, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам".

Кроме того, операторам связи рекомендуется не реже двух раз в сутки получать и обрабатывать выгрузки из реестра.

Также провайдерам, не имеющим оборудования DPI, разрешается заключать договоры с вышестоящими операторами о получении уже отфильтрованного трафика. "Решения о привлечении оператора к административной ответственности при неосуществлении блокировки противоправной информации будут приниматься с учетом условий договоров", - сообщили в Роскомнадзоре.

Все эти меры вводятся Роскомнадзором для устранения уязвимости в системе блокировок. В начале июня российские интернет-активисты выложили в открытый доступ инструкцию, позволяющую сделать недоступным любой сайт у значительной части российских провайдеров.

Уязвимость приводит к блокировке сайта у тех провайдеров, которые ограничивают доступ по доменному имени. Среди заблокированных доменов многие уже не используются. В инструкциях предлагалось покупать свободные доменные имена из реестра и связывать их с IP-адресами тех ресурсов, которые нужно заблокировать.

Воспользовавшиеся инструкцией стали блокировать адреса популярных интернет-сервисов и государственных органов, включая и сам Роскомнадзор. 9 июня уязвимость привела к крупному сбою в работе российских банков: оказались заблокированы около 100 технических адресов системы 3DSecure, используемой банкам для авторизации платежей, в результате чего на время перестали работать их платежные терминалы.

На другой день Роскомнадзор попросил провайдеров временно не блокировать сайты по DNS.

Чтобы исправить ситуацию, Роскомнадзор составил и разослал провайдерам "белый список" из более чем 2000 доменных масок и IP-адресов популярных ресурсов, которые нельзя блокировать. В список вошли такие маски, как *.yandex.ru, *.facebook.com, *.vk.com, *.google.*, *.twitter.com, *.youtube.com, *.instagram.com. Однако это может привести и к обратной ситуации: любой сайт, содержащий в адресе маску такого вида, невозможно будет заблокировать решением ведомства.

В организации необоснованных блокировок Роскомнадзор обвинил сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Александра Литреева и Владислава Здольникова. В ответ активисты ФБК сами пожаловались в СКР на Роскомнадзор и Минкомсвязи.

Оставить комментарий Обсудить
27.06.2017
новость Новости по теме
26.06.2017 Telegram представил решение для обхода блокировки →
25.06.2017 Глава РКН Жаров: До блокировки Telegram остались считаные дни →
22.06.2017 Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете обхода блокировок сайтов →
22.06.2017 Провайдеры временно заблокировали доступ к домену google.ru →
21.06.2017 Сообщившие об уязвимости системы блокировок активисты пожаловались в СКР на Минкомсвязи и РКН →
15.06.2017 Роскомнадзор обвинил ФБК в организации необоснованных блокировок сайтов →
14.06.2017 Закон о регулировании мессенджеров принят в первом чтении →
10.06.2017 Роскомнадзор просит провайдеров временно не блокировать сайты по DNS →
10.06.2017 В МВД начали проверку "заведомо ложных сообщений" о сбоях платежных систем →
09.06.2017 Cбой в работе российских банков связан с уязвимостью в реестре Роскомнадзора →
08.06.2017 В Госдуму внесен законопроект о запрете обхода блокировок →
07.06.2017 Роскомнадзор составил список запрещенных к блокировке ресурсов →
19.04.2017 Роскомнадзор разработал закон о запрете обхода блокировок →
Фото и Видео
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
28741
Play own
Оскорбленные покемоном
28704
Play own
Руслан Соколовский в суде
28628
Play own
Христос против покемонов
Реклама
Наши спонсоры
23024
30019
12863
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Пригожин получит сирийскую нефть
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
в блоге Сечин и Буденный
383
новость Москва: новое дело "хизбов"
Эмблема "Хизб ут-тахрир" (фрагмент)
статья Кремль расспрашивает о Навальном
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Бомба Обамы
Владимир Соловьев
РЕКЛАМА
новость Макрон: Россия - агрессор
Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон. Фото: elysee.fr
новость Бегство детского тренера
Михаил Петров на акции 22 июня. Фото с личной ВК-страницы
новость Теракт в Киеве
На месте теракта в Киеве. Фото: npu.gov.ua
новость Потери среди присяжных
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Отставка мэра Балашихи
Евгений Жирков. Фото: balashiha.ru
новость США пригрозили Асаду
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
в блоге Чтобы куры клевали
383
статья Интервью вампиру
Виталий Портников
новость Сечин съедает Евтушенкова
Владимир Евтушенков. Фото ippnou.ru
новость Референдума о реновации не будет
Шествие против реновации. Фото: Грани.Ру
новость В Исаакие увеличат число служб
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость ФСБ: Telegram используют террористы
"Что будет с Telegram?" Кадр передачи Д.Киселева
новость Победа Трампа в Верховном суде
Верховный суд США. Фото: Википедия
новость Ольгу Ли признали виновной
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
новость Сущенко: в СИЗО до октября
Роман Сущенко в суде, 26.04.2017. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру