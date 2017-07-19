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Активисты Левого блока в знак протеста против интернет-цензуры заблокировали офис Роскомнадзора на Китайгородском переезде в Москве, закрыв входные двери велосипедными замками. Об этом "Граням" сообщила пресс-служба движения.

Кроме того, участники акции зажгли файеры, раскидали листовки и повесили на табличку с названием учреждения символическую "заглушку" с надписью: "Ошибка 451. Заблокировано на территории РФ по политическим причинам".

"От имени всех пользователей интернета Роскомнадзор за осуществление политической и иной цензуры, уничтожения свободы слова, неправомерных блокировок интернет-ресурсов приговаривается к бессрочной блокировке. Приговор обжалованию не подлежит", - говорилось в листовках.

Акция была приурочена к рассмотрению Госдумой во втором чтении законопроекта о регулировании мессенеджеров.

Также в Левом блоке заявили о поддержке марша "За свободный интернет" который состоится 23 июля.

Акция Левого блока у здания Роскомнадзора. Видео пресс-службы движения:

Накануне в партии ПАРНАС объявили, что мэрия согласовала акцию. Шествие пройдет с 14 до 16 часов от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Участники марша потребуют отмены цензуры в интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях и отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Первоначально акция должна была состояться 9 июля, однако заявку на эту дату мэрия отклонила, сославшись на указ президента Владимира Путина об усилении мер безопасности в крупных городах во время Кубка конфедераций FIFA и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Кроме ПАРНАС в организации шествия принимают участие партии "Демократический выбор", "5 декабря", Пиратская партия России, "Гражданская инициатива", Либертарианская партия и общественная организация "Роскомсвобода".