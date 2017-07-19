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Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании мессенджеров
19.07.2017
Мессенджер. Иллюстрация с сайта qwrt.ru
Мессенджер. Иллюстрация с сайта qwrt.ru
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о регулировании мессенджеров. Об этом сообщает Интерфакс.

Поправками, принятыми ко второму чтению, владельцам мессенджеров - гражданам России и российским юрлицам разрешили не заключать с операторами связи договоры об идентификации пользователей, а самостоятельно осуществлять такую идентификацию по номеру мобильного телефона. При этом российские владельцы мессенджеров обязаны хранить данные об идентификации пользователей только в стране и не передавать их без согласия самого пользователя третьим лицам.

Также принята поправка об ограничении передачи сообщений. Администрация мессенджера должна будет по требованию Роскомнадзора в течение суток блокировать возможность передачи сообщений для конкретного пользователя, а также пересылку "запрещенной информации" в целом. Также владельцев мессенджеров обяжут не допускать передачу сообщений пользователям "в случаях и порядке, которые определены правительством". Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.

Блокировать доступ к мессенджерам, которые не соблюдают требования закона, можно будет только через суд. Согласно первой версии законопроекта Роскомнадзор мог самостоятельно ограничивать доступ к сервисам-нарушителям.

Депутаты изменили в новой версии законопроекта определение мессенджера. Теперь под этим словом понимаются информационные системы или программы, предназначенные для обмена сообщениями "исключительно между пользователям этих систем или программ" и не предусматривающие возможность публикации информации в интернете для всеобщего доступа и рассылку сообщений "неопределенному кругу лиц".

В законопроекте сохранилось положение об обязанности владельцев мессенджеров рассылать всем пользователям официальные сообщения от государственных органов..

14 июня документ был принят в первом чтении. Тогда против его принятия выступил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, который конце 2013 года выступил одним из инициаторов закона о внесудебных блокировках сайтов с призывами к несогласованным акциям, позволяющего закрывать доступ к интернет-ресурсам в кратчайшие сроки.

Законопроект был внесен в нижнюю палату 24 мая единороской Мариной Мукабеновой, справоросом Олегом Николаевым и коммунистом Александром Ющенко.

Согласно законопроекту пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию.

Для владельцев мессенджеров устанавливается еще ряд требований. В их числе обеспечение пользователям возможности отказываться от нежелательных сообщений, а также запуск функции прекращения или, напротив, организации массовой рассылки по требованию государства.

Через мессенджеры запрещается передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства". Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений.

Новые правила планируется ввести с 1 января 2018 года.

Согласно действующему "закону Яровой" на владельцев мессенджеров, как и на прочих "организаторов распространения информации", уже возложена обязанность сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля был закрыт доступ к популярной интернет-рации Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

В конце июня под угрозой блокировки оказался мессенджер Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от Павла Дурова зарегистрировать сервис в реестре организаторов распространения информации. В итоге ведомство внесло мессенджер в реестр, однако Дуров пообещал не исполнять "закон Яровой".

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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