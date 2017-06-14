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Госдума приняла в первом чтении закон о регулировании мессенджеров. Об этом сообщает "Медиазона". В поддержку инициативы проголосовали 356 депутатов, против - двое, воздержался один.

Законопроект был внесен в нижнюю палату 24 мая единороской Мариной Мукабеновой, справоросом Олегом Николаевым и коммунистом Александром Ющенко.

Документом вносится ряд поправок в закон об информации. В частности, вводятся понятия "информационно-коммуникационных сервисов" и "информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями". Второе определение подразумевает именно мессенджеры.

Согласно законопроекту пользователи этих сервисов должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Проводить ее, по замыслу депутатов, должны операторы связи по номеру договора с абонентами.

Для владельцев мессенджеров устанавливается еще ряд требований. В их числе обеспечение пользователям возможности отказываться от нежелательных сообщений, а также запуск функции прекращения или, напротив, организации массовой рассылки по требованию государства.

Через мессенджеры запрещается передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства". Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений.

За нарушение этих требований мессенджеры предполагается блокировать. Соответствующие предписания должен рассылать Роскомнадзор на основании судебных решений.

Новые правила планируется ввести с 1 января 2018 года.

Согласно действующему "закону Яровой" на владельцев мессенджеров, как и на прочих "организаторов распространения информации", уже возложена обязанность сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ.

В России с весны продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля был закрыт доступ к популярной интернет-рации Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

16 мая СМИ сообщили об претензиях РКН к Telegram. В ведомстве, однако, эту информацию назвали "слухами". Сами разработчики сервиса заявили, что "ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации" от них.