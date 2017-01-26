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Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение интернета, как в Китае. Об этом заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко на лекции в Военной академии Генштаба, сообщает Интерфакс.

"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - сказал Клименко.

Клименко пожаловался, что иностранные интернет-компании не сотрудничают с силовиками. "Мы находимся в странной позиции, когда на территории России находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app и попросить отключить шифрование", - сказал советник президента.

Клименко подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранителями, "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

В декабре 2015 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что базовое государственное регулирование сервисов для обмена сообщениями необходимо. По его мнению, это продиктовано соображениями безопасности. "Свобода в интернете не означает безнаказанности и беззакония", - подчеркнул Никифоров, добавив, что задач по блокировке мессенджеров "не существует и не ставится".

3 февраля прошлого года председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Леонид Левин в ходе круглого стола "Безопасность в интернете" заявил, что жесткого регулирования интернета, как это делается в Китае, в России пока не планируется.

"Задан был вопрос: планируется ли законодательно двигаться в сторону Китая. Отвечаю: нет, не планируется, - сказал Левин. - Если вы посмотрите те законы, которые принимались, то они принимались на примере европейских законодательных инициатив или решений судов, либо же, соответственно, законы в рамках вопросов, связанных с безопасностью пользователей - то есть вопросы экстремизма, порнографии, наркотиков и так далее. Это не те вопросы, которые касаются напрямую свободы слова".

"Для того, чтобы ввести "китайский" интернет, нужно населить страну китайцами, - заявил тогда же Клименко. - Везде законы свои. У нас если будет - то что-то другое".