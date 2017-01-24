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новость Роскомнадзор и МВД разработали новый законопроект о госрегулировании мессенджеров

24.01.2017
Смартфон. Фото с сайта my-addr.org
Смартфон. Фото с сайта my-addr.org
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Роскомнадзор и МВД при участии сотовых операторов разработали серию поправок к закону "О связи", регулирующих работу мессенджеров. Как пишет "Коммерсант", поправками в законопроект вводится понятие "информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями".

Согласно документу, это услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, неразрывно связанные с услугами связи. Организаторы распространения информации в интернете предоставляют для этого программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, говорится в законопроекте.

По словам источника издания, законопроект инициировало МВД, "заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт".

Поправки о мессенджерах могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Согласно документу, с 1 января 2019 года сотовые операторы смогут заключать договоры об оказании услуг связи с абонентами "с помощью автоматизированных устройств и в электронной форме". Кроме того, операторы получат возможность проверять достоверность сведений об абонентах не только по паспорту, но и через единую систему идентификации и аутентификации, квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг, с помощью подключения к системам госорганов.

Поправки также вводят штрафы за распространения сим-карт без полномочий от оператора - 2-5 тысяч рублей для физлиц и 100-200 тысяч рублей для юрлиц. За незаконную продажу сим-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф в 50-60 тысяч рублей, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы России.

Как отметил источник, знакомый с ходом разработки первого документа, законопроект о регулировании сим-карт может быть внесен в Госдуму вместе с разделом, регулирующим мессенджеры.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что компания "полностью поддерживает положения законопроекта", который "даст дополнительный канал привлечения абонентов, облегчит процедуру их удаленной идентификации и упорядочит распространение сим-карт". В Yota так же считают, что поправки решат проблему удаленной идентификации пользователя.

В декабре 2015 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что базовое государственное регулирование сервисов для обмена сообщениями необходимо. По его мнению, это продиктовано соображениями безопасности. "Свобода в интернете не означает безнаказанности и беззакония", - подчеркнул Никифоров, добавив, что задач по блокировке мессенджеров "не существует и не ставится".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
24.01.2017

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