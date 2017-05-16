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новость В Роскомнадзоре назвали "слухами" информацию о требованиях ведомства к Telegram

16.05.2017
Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
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В Роскомнадзоре назвали слухами информацию о требовании ведомства к администрации Telegram внести сведения о мессенджере в реестр организаторов распространения информации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Ампелонский заявил, что ведомство находится во взаимодействии со многими компаниями, "однако предметно можно будет говорить по результатам этого взаимодействия".

Во вторник "Ведомости" сообщили, что российские владельцы Telegram-каналов и пользователи мессенджера написали обращение к Павлу Дурову с просьбой не допустить блокировки сервиса в России. В документе утверждается, что Роскомнадзор направил владельцам Telegram запрос с требование включить сведения о мессенджере в реестр организаторов распространения информации. Ведомство, подчеркивают авторы обращения, не получило от команды Telegram никакого ответа, и теперь по закону после повторного запроса сервису угрожает блокировка.

Между тем, как передает RNS, разработчики Telegram заявили об отказе передавать данные российским властям. "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", - заявили в администрации сервиса. Кроме того, команда мессенджера подчеркнула, что все передающиеся через сервис данные зашифрованы, а ключи для расшифровки хранятся в нескольких дата-центрах в разных юрисдикциях.

2 мая Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE. Они отказались регистрироваться в качестве организаторов распространения информации и сотрудничать с российскими властями.

10 апреля по тем же причинам был заблокирован сервис голосовых сообщений Zello Inc. Администрация ресурса направила в Роскомнадзор письмо с просьбой отложить блокировку до рассмотрения приведенных ею аргументов. Требование, выдвинутое чиновниками к сервису, в компании назвали "абсурдным", заведомо невыполнимым и незаконным.

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16.05.2017
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