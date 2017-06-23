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новость Глава ФСБ Бортников попросил Госдуму быстрее принять законы о регулировании интернета

23.06.2017
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников на правительственном часе в Госдуме попросил депутатов ускорить принятие нескольких законопроектов, в том числе о критической информационной инфраструктуре, о мессенджерах и об анонимайзерах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина, депутаты обсудили с Бортниковым закон о критической информструктуре, инциденты с вирусом-вымогателем, степень защищенности страны от хакерских угроз, импортозамещение программного обеспечения, а также борьбу с противоправным контентом, "в том числе произведенном террористами".

"По итогам информации, которую мы услышали, мы посмотрим, есть ли необходимость вносить изменения и дополнения в действующие законы", - заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. При этом единорос заверил, что о новых запретах речи не было. "Не должны быть затронуты права и интересы законопослушных граждан и нарушены конституционные принципы охраны частной жизни человека", - отметил Пискарев.

Встреча проходила в закрытом режиме. Спикер Вячеслав Володин просил депутатов не пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи, а также не разглашать подробностей встречи. Во время визита Бортникова в Госдуме также отключили Wi-Fi.

В июне 2013 года Бортников заявил, что интернет служит проводником экстремистских идей, а противодействие этой угрозе со стороны государственных органов является недостаточным. "Современная практика борьбы с терроризмом свидетельствует о том, что важное место в процессе распространения террористических угроз принадлежит идеологии религиозно-политического экстремизма. Своеобразным источником идей экстремизма стала часть интернета. В социальных сетях создаются закрытые группы, активизируется деятельность сайтов, на которых ведется целенаправленная идеологическая обработка пользователей, развернута широкомасштабная работа по привлечению новых сторонников", - сказал глава ФСБ.

27 января Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о защите безопасности критической информационной инфраструктуры России. К ней будут отнесены информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети госорганов, а также автоматизированные системы управления технологическими процессами в оборонной промышленности, в области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике, топливной, атомной, ракетно-космической, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.

14 июня первое чтение прошел законопроект о регулировании мессенджеров. Согласно документу пользователи "информационно-коммуникационных сервисов" должны в обязательном порядке проходить идентификацию. Для владельцев мессенджеров устанавливается еще ряд требований. В их числе обеспечение пользователям возможности отказываться от нежелательных сообщений, а также запуск функции прекращения или, напротив, организации массовой рассылки по требованию государства. Через мессенджеры запрещается передавать "информацию, распространяемую с нарушением законодательства". Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. За нарушение этих требований мессенджеры предполагается блокировать.

8 июня законопроект о запрете использования анонимайзеров и VPN для доступа к заблокированным сайтам был внесен в Госдуму. В документе предлагается обязать владельцев таких сервисов самостоятельно ограничивать доступ своих пользователей к ресурсам из реестра запрещенных, иначе самим сервисам угрожает блокировка. Также, согласно проекту, поисковики должны будут удалять ссылки на запрещенные сайты из выдачи. В четверг Комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект к принятию в первом чтении.

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23.06.2017
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