Реклама

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, в котором призвал зарегистрировать сервис в качестве "организатора распространения информации", иначе мессенджер заблокируют. Обращение Жарова размещено на сайте ведомства.

"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации", - говорится в письме.

Жаров пишет, что Роскомнадзор неоднократно отправлял администрации Telegram письма с разъяснениями российского закона "по всем доступным адресам", однако теперь "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с разработчиками мессенджера исчерпаны.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - заключает глава ведомства.

Информация о возможной блокировке Telegram впервые появилась 16 мая. Разработчики мессенджера тогда заявили: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда". В команде сервиса подчеркнули, что все передающиеся через мессенджер данные шифруются, а ключи для расшифровки хранятся в нескольких дата-центрах в разных юрисдикциях. В Роскомнадзоре же информацию о претензиях ведомства к сервису назвали "слухами".

Согласно действующему "закону Яровой", "организаторы распространения информации", в качестве которых обязаны регистрировать свои сервисы владельцы мессенджеров, обязаны сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ.

Telegram, созданный Дуровым после его ухода из "ВКонтакте" и отъезда за границу, был запущен в конце 2013 года. Сервис насчитывает более 100 миллионов активных пользователей по всему миру. Российская пользовательская база за год выросла в три раза и по состоянию на февраль составляла 6 миллионов. Помимо защищенного обмена сообщениями и файлами Telegram недавно предоставил сервис голосовой связи. В России Telegram-каналы есть у некоторых официальных лиц и ведомств, в частности у МИДа и главы Чечни Рамзана Кадырова. Госдума завела свой канал в апреле этого года и закрыла на следующий день.

В России с апреля продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля недоступной для россиян стала популярная интернет-рация Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.