О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.261993.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.261993.html
Также: Интернет, Технологии, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, СМИ | Персоны: Александр Жаров, Павел Дуров

новость Блокировка Telegram: глава РКН выпустил обращение к Дурову

23.06.2017
Реклама

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, в котором призвал зарегистрировать сервис в качестве "организатора распространения информации", иначе мессенджер заблокируют. Обращение Жарова размещено на сайте ведомства.

"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации", - говорится в письме.

Жаров пишет, что Роскомнадзор неоднократно отправлял администрации Telegram письма с разъяснениями российского закона "по всем доступным адресам", однако теперь "все имеющиеся возможности официальной коммуникации" с разработчиками мессенджера исчерпаны.

"В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован. До тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", - заключает глава ведомства.

Информация о возможной блокировке Telegram впервые появилась 16 мая. Разработчики мессенджера тогда заявили: "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда". В команде сервиса подчеркнули, что все передающиеся через мессенджер данные шифруются, а ключи для расшифровки хранятся в нескольких дата-центрах в разных юрисдикциях. В Роскомнадзоре же информацию о претензиях ведомства к сервису назвали "слухами".

Согласно действующему "закону Яровой", "организаторы распространения информации", в качестве которых обязаны регистрировать свои сервисы владельцы мессенджеров, обязаны сдавать ключи шифрования сообщений по требованию ФСБ.

Telegram, созданный Дуровым после его ухода из "ВКонтакте" и отъезда за границу, был запущен в конце 2013 года. Сервис насчитывает более 100 миллионов активных пользователей по всему миру. Российская пользовательская база за год выросла в три раза и по состоянию на февраль составляла 6 миллионов. Помимо защищенного обмена сообщениями и файлами Telegram недавно предоставил сервис голосовой связи. В России Telegram-каналы есть у некоторых официальных лиц и ведомств, в частности у МИДа и главы Чечни Рамзана Кадырова. Госдума завела свой канал в апреле этого года и закрыла на следующий день.

В России с апреля продолжается массовая блокировка мессенджеров за отказ регистрироваться в качестве распространителей информации и сотрудничать с властями. 10 апреля недоступной для россиян стала популярная интернет-рация Zello. 2 мая в реестр запрещенных сайтов попали мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.06.2017
новость Новости по теме
14.06.2017 Закон о регулировании мессенджеров принят в первом чтении →
12.06.2017 Дуров: Американские власти пытались подкупить разработчиков Telegram →
24.05.2017 В Госдуму внесли законопроект о регулировании мессенджеров →
16.05.2017 В Роскомнадзоре назвали "слухами" информацию о требованиях ведомства к Telegram →
02.05.2017 Роскомнадзор заблокировал мессенджеры BlackBerry, Imo и LINE →
26.04.2017 Чайка предложил расширить основания для внесудебной блокировки сайтов →
21.04.2017 Google стал чаще выдавать данные пользователей российским властям →
19.04.2017 Роскомнадзор разработал закон о запрете обхода блокировок →
19.04.2017 Роскомнадзор: Twitter согласился перенести данные пользователей в Россию →
10.04.2017 Zello просит РКН отложить блокировку своего сервиса →
08.04.2017 Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису голосовых сообщений Zello →
26.01.2017 Клименко: Без ограничения интернета нельзя обеспечить информационную безопасность →
24.01.2017 Роскомнадзор и МВД разработали новый законопроект о госрегулировании мессенджеров →
04.10.2016 Российские компании приступили к реализации требований "пакета Яровой" →
12.08.2016 Операторы связи выступили за ограничение анонимности в интернете →
10.08.2016 ФСБ предложила доработать СОРМ для исполнения "пакета Яровой" →
08.08.2016 Минкомсвязи не будет регулировать Skype и WhatsApp →
Фото и Видео
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
28741
Play own
Оскорбленные покемоном
28704
Play own
Руслан Соколовский в суде
28628
Play own
Христос против покемонов
Реклама
Наши спонсоры
Avatar 34x34
Avatar 34x34
3036
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Трамп: Нет записей с Коми
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Запрет материться в квартирах
статья Лавров и девочка Лиза
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: Патриотизм важнее знаний
Владимир Путин в школьной форме. Архивное фото
статья Мизулина зарделась
новость Панфилов: дурдом в силе
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
в блоге Минюст и Мурка
383
новость В Польше снесут советские памятники
Памятник советским солдатам в Польше. Фото: ro.com.pl
новость Приказ о кибератаках отдал Путин
Джей Джонсон. Фото: dhs.gov
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Роскомнадзор забанил Google
Логотип Google
новость ЕС продлил секторальные санкции
Флаг Евросоюза
новость Крым: бегство от оккупантов
Наталья Харченко и Андрей Виноградов. Фото с ФБ-страницы Эдема Семедляева
новость Санкции за допинг в Сочи
Владимир Путин и Томас Бах. Фото: kremlin.ru
новость Соцопрос: Сталин не виноват
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи
новость Санкции МИДа против Госдепа
Сергей Рябков и Том Шеннон
новость Дело об избиении болотника возобновлено
Иван Непомнящих в Басманном суде. Фото Ю.Тимофеева/Грани.Ру
новость Идрисову добавили двое суток
Динар Идрисов после рассмотрения апелляции, 19.06.2017. Фото с личной ФБ-страницы
новость Нефть дешевеет все сильнее
Штаб-квартира биржи ICE в Атланте. Фото: costar.com
новость Видеофэйк от Путина
Кадр видео, показанного Путиным Оливеру Стоуну