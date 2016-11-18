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Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, сообщает Интерфакс. За принятие законопроекта проголосовали 334 депутатов, против - 100, воздержавшихся не было.

Темп роста ВВП прогнозируется на уровне 0,6 процента в 2017 году, 1,7 и 2,1 в двух следующих годах.Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. Курс доллара к рублю на 2017 год устанавливается на уровне 67,5, в 2018 году - 68,7, в 2019 - 71,1. Инфляция в 2017-2019 годах прогнозируется на уровне 4 процентов.

Проект бюджета предполагает доходы в 2017 году в размере 13 триллионов 487,6 миллиардов рублей, расходы в размере 16 триллионов 240,8 миллиардов. Дефицит бюджет прогнозируется на уровне 2 триллионов 753,2 миллиардов рублей, то есть более 3 процентов ВВП. В последующие годы планируется снижение дефицита.

В качестве источника финансирования дефицита федерального бюджета в 2017 году предлагается использование средств Резервного фонда в размере 1,150 триллиона рублей и использование Фонда национального благосостояния в объеме 668,2 миллиарда рублей. В результате Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. В ФНБ на конец 2017 года останется 4,190 триллиона рублей.

"Только за последние два года мы для финансирования возросшего дефицита бюджета использовали 4,7 триллиона рублей Резервного фонда. И на конец текущего года остаток этого источника составит 1,1 триллиона рублей, который будет использован в следующем году для финансирования дефицита бюджета", - сообщил на заседании Госдумы министр финансов Антон Силуанов.

Министр также отметил, что в следующие три года доходы бюджета будут увеличены за счет модификации налогообложения в нефтяной и газовой отрасли, улучшения администрирования доходных источников, в том числе алкогольного рынка, сокращения теневого сектора экономики и долей государства в капиталах предприятий.

В части расходов предусматривается заморозка расходов на предстоящие три года. "Мы не идем на сокращение расходов, все те обязательства и уровень расходов, который сложился в текущем году, будет выполняться, будет меняться лишь структура этих расходов. Все социальные обязательства будут выполнены", - сообщил Силуанов.

Предполагается, что Госдума рассмотрит законопроект о федеральном бюджете на 2017-2019 годы во втором чтении на заседании 7 декабря, в третьем чтении - 9 декабря.