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Почти пять миллионов человек в России получают минимальную зарплату. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, сообщает Интерфакс.

"Сегодня на российском рынке почти пять миллионов человек у нас работают на минимальной оплате труда. 1,8 миллиона человек - это бюджетники", - сказала Голодец.

По словам вице-премьера, эта категория людей является источником серьезных проблем с бедностью. "Бедность поразила людей работающих. Это особая ситуация. Этот тренд стал серьезным", - сказала Голодец. Она отметила, что сейчас обсуждается вопрос повышения уровня минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Говоря в приоритетах в социальной политике, вице-премьер отметила, что России удается улучшать демографические показатели. "Вопреки всем прогнозам третий год подряд нам удается достигать результатов по демографии. Я считаю показатели роста продолжительности жизни самым главным завоеванием всей социальной и демографической политики", - сказала Голодец. Она также отметила, что программа по защите сирот реализуется, число детей в банке данных для усыновления за четыре года снизилось почти в два раза. "На 1 июля этого года у нас 64 тысячи ребенка в банке данных", - сказала вице-премьер.

В опубликованном 7 сентября исследовании холдинга "Ромир" гворилось, что повседневные расходы жителей России за август с учетом инфляции упали ниже значений 2012 года. В августе россияне продолжили сокращать потребление, хотя обычно в этот период наоборот наблюдается подъем активности потребителей после летнего затишья. "Россияне продолжают экономить, перекраивая свои бюджеты в целях удержания повседневных расходов на максимально низком уровне", - говорится в исследовании.

Средний чек российских домохозяйств находится на минимальном уровне уже семь месяцев подряд. По мнению экспертов холдинга "Ромир", россияне стали реже ходить в магазины.

"Доля продовольственных товаров в общей корзине повседневных затрат россиян после резкого скачка в июле до 67 процентов опять вернулась в серединной отметке в 50 процентов. Но в этом, видимо, нет заслуги сознательной экономии потребителей на продуктах, и объяснение кроется в сезонном снижении цен, в частности на овощи и фрукты", - говорится в исследовании. Согласно экономической теории, чем большую часть своих расходов население тратит на еду, тем оно беднее.