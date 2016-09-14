Реклама

Финансирование государственных СМИ вновь планируется сократить. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на опубликованные на сайте Минфина методические указания по определению бюджетных ассигнований на 2017–2019 годы.

Минфин предлагает сократить субсидии двум крупнейшим государственным информационным агентствам - МИА "Россия сегодня" и ТАСС. На сколько будет сокращено финансирование, в рекомендациях не указано. Также Минфин предлагает выделить субсидии ВГТРК, RT (бывшая Russia Today), ТТЦ "Останкино" и Общественному телевидению России "только в том объеме, который не превысит расходы на социально значимый программный продукт".

Кроме того, Минфин рекомендует уменьшить субсидии "Российской газете" на распространение тиража для льготных категорий граждан.

Также Минфин предлагает сократить субсидии на оплату вещания аналогового телевидения в городах с населением меньше 100 тысяч человек. Однако это относится только к тем городам, где цифровым телевидением охвачено не менее 98 процентов населения.

Проект бюджета пока не сформирован, а в методических указаниях прописаны лишь предварительные данные, сообщил представитель Минфина. Представители государственных СМИ от комментариев отказались.

В 2016 году МИА "Россия сегодня" получило от государства 6,75 миллиарда рублей, ТАСС - 1,81 миллиарда. Бюджет ВГТРК составил 24,99 миллиарда рублей., RT - 19 миллиардов, РТРС - 7,8 миллиарда, ОТР - 1,43 миллиарда, ТТЦ "Останкино" - 1 миллиард рублей.

В 2015 году финансирование СМИ было урезано на 10 процентов, как и многих других расходных статей бюджета. В 2016 году господдержка СМИ была сокращена на 14,3 процента по сравнению с предыдущим годом, до 94,6 миллиарда рублей.