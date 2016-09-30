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Также: Экономика, Президент, Россия, Политика | Персоны: Алексей Кудрин, Дмитрий Песков, Владимир Путин

новость Кудрин предложил не спешить с индексацией бюджетных зарплат

30.09.2016
Алексей Кудрин. Фото с сайта newsfiber.com
Алексей Кудрин. Фото с сайта newsfiber.com
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Увеличение зарплат бюджетников с целью угнаться за выполнением так называемых "майских указов" президента Владимира Путина нецелесообразно. Об этом заявил бывший министр финансов, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на деловом завтраке Сбербанка в Сочи сообщает Интерфакс

"Чтобы повысить зарплату при не растущих доходах, мы должны будем сократить ремонты школ, обеспечение оборудованием и соответствующими материалами больниц. Вот этот опасный маневр", - отметил Кудрин. По его мнению, в условиях экономической стагнации целесообразней было бы перераспределить государственный бюджет в сторону увеличения расходов на образование, медицину и инфраструктуру.

Согласно прогнозам экономистов, если указы Путина будут исполняться близко к тексту, до 2018 года фонд оплаты труда в российских субъектах должен вырасти на 500-800 миллиардов рублей. "Это опасный маневр. Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас, с учетом того, что экономика пока падала и у нас рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только в мере наращивания расходов", - заявил Кудрин.

Никаких решений по поводу переноса сроков реализации "майских указов" не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Никаких решений на этот счет пока не принималось. И какого-либо иного видения на счет майских указов президент Путин не высказывал", - отметил Песков, комментируя слова Кудрина.

8 сентября директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов заявил, что по итогам 2016 года реальные располагаемые доходы населения России упадут на 4,7-4,9 процента. Как ожидают в экономическом ведомстве, оборот розничной торговли сократится в текущем году на 4,2-4,4 процента. При этом реальные зарплаты покажут прирост на 0,5-0,7 процента, отметил Тремасов. Однако зарплаты - лишь часть дохода россиян. Другие поступления - социальные выплаты, доходы от собственности и т.д. - продолжают сокращаться.

Таким образом, прогноз Минэкономразвия по доходам населения ухудшился. В опубликованном в мае прогнозе ведомство исходило в базовом сценарии из того, что реальные располагаемые доходы по итогам 2016 года снизятся на 2,8 процента. Консервативный вариант предполагал падение доходов на 5 процента, то есть новый прогноз оказался ближе к прежнему пессимистическому.

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30.09.2016

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