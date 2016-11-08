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новость Российским чиновникам поднимут зарплату почти на 40 процентов

08.11.2016
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Российским чиновникам с января 2019 года поднимут зарплату на 38 процентов. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В соответствии с пунктом 13 плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016-2018 годы, в четвертом квартале 2018 года должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания. Вступление в силу указанных нормативных правовых актов предполагается с 1 января 2019 года", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что зарплата госслужащих не индексировалась с 2014 года.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата федеральных чиновников за первое полугодие 2016 года составила 99,9 тысяч рублей в месяц. Таким образом, после индексации она увеличится до 140 тысяч.

Больше прочих чиновников по итогам первого полугодия зарабатывали сотрудники администрации президента: они получали в среднем 208,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте - аппарат правительства, там средний показатель по зарплате упал - на 6,7 процента, до 181,8 тысячи рублей.

Тройку лидеров замкнул Конституционный суд со средним уровнем зарплаты 172,8 тысячи рублей. Самыми низкооплачиваемыми оказались чиновники Росрезерва, средняя зарплата которых составляла лишь 39,6 тысячи рублей.

При этом РБК, также ссылаясь на пресс-службу правительства, сообщило, что информация о повышении зарплат чиновникам не соответствует действительности. "Мы опровергаем эту информацию", - заявил сотрудник департамента.

В Минфине также сообщили, что не знают о повышении зарплат чиновников. "Такой информации нет", - сказала главный специалист-эксперт отдела по связям с общественностью и СМИ министерства Елена Захаренко.

19 октября стало известно, что Минфин подготовил законопроект об отмене обязательной ежегодной индексации зарплат бюджетников на величину инфляции. Повышение зарплат предлагается определять ежегодно законом о бюджете без учета инфляции.

Документ затрагивает федеральных и региональных чиновников, судей, военных, полицейских, фсиновцев, а также помощников депутатов Госдумы и сенаторов.

В то же время сохранить индексацию предполагается для взносов по военной ипотеке, страховых выплат военным и участникам военных сборов, ежемесячных пособий детям погибших военных и гражданам, получившим инвалидность из-за поствакцинальных инфекций, выплат донорам, единовременных пособий семьям погибших полицейских и самим полицейским, пострадавшим на службе, студенческих стипендий.

В то же время при индексации этих выплат инфляцию предлагается учитывать лишь в том случае, "если иное не установлено законом о бюджете".

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
08.11.2016

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