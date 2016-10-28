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новость Минфин предложил ввести в России пособие по бедности

28.10.2016
Татьяна Нестеренко. Фото: minfin.ru
Татьяна Нестеренко. Фото: minfin.ru
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Министерство финансов предложило ввести в России пособие по бедности. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала первый замглавы ведомства Татьяна Нестеренко.

По ее словам, "большинство стран мира принимают активные меры по защите беднейших групп своего населения и предоставляют адресные пособия по бедности".

"Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия", - добавила Нестеренко. Для этого необходимо законодательно определить понятие "нуждаемость", единые критерии нуждаемости, порядок оценки доходов и имущества семьи. Кроме того, нужно повысить уровень открытости таких мер господдержки, пояснила замминистра.

По словам представителя ведомства, сейчас финансовая поддержка больше всего необходима семьям с детьми в возрасте до 16 лет, особенно в ней нуждаются "семьи с двумя и более детьми и одним работающим родителем".

Предложения Минфина, добавила Нестеренко, не отражены в проекте бюджета на ближайшие три года. "С точки зрения бюджета на 2017-2019 годы, изменений по данному направлению в бюджетных проектировках не предусмотрено", - сказала она.

21 октября министр труда и социальной защиты Максим Топилин предложил обязать официально не работающих граждан вносить в Фонд обязательного медицинского страхования не мене 20 тысяч рублей в год. "Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, маловато даже", - сказал министр. Вместе с тем он отметил, что пока точная сумма не определена.

"Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11700 рублей. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект РФ. В среднем в регионах - 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала", - отметил Топилин.

О разработке законопроекта, согласно которому неработающие россияне будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры, в конце сентября уже заявляла вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, в этом случае они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования.

"Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких людей мы видим, и это 68 миллионов человек. Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 миллионов человек. Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать", - сказала вице-премьер.

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28.10.2016

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