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Также: Регионы, Экономика, Чечня, Россия, Война, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Кадыров счел неприемлемым сокращение бюджета Чечни в 2017 году

01.11.2016
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал предложения Минфина урезать бюджет республики на 2017 год. "Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета", - написал Кадыров в своем Инстаграме.

По словам главы Чечни, раньше власти республики соглашались на урезание бюджета, несмотря на то, что в других регионах, по его мнению, "бюджеты были полностью одобрены с учетом предложений властей субъектов". Однако если и дальше продолжится практика урезание бюджета, республика не сможет развиваться, а властям не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства, считает Кадыров.

По мнению Кадырова, следует возобновить федеральную целевую программу "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской республики", поскольку "она полностью прошла процедуры защиты" и оказалась эффективной.

"За последние годы в Чечне построены десятки и сотни социальных объектов, школ, медицинских учреждений. Они оснащены современным оборудованием, которое требует дорогостоящего обслуживания. На это нужны средства", - пишет Кадыров.

"Я предложил в проекте бюджета определить самые приоритетные направления, развитие которых имеет особое значение. Одновременно поручил держать на жестком контроле вопросы привлечения инвестиций, расширения налогооблагаемой базы", - говорится в сообщении главы Чечни.

В апреле Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой о помощи в решении нескольких важных для региона вопросов. В частности, речь шла о передаче республике от Росимущества 100 процентов акций "Чеченнефтехимпрома", переселении 25 тысяч человек из оползневых зон и восстановлении аэропорта Грозного.

"Чеченнефтехимпрому" принадлежит около тысячи нефтяных скважин, два НПЗ, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, четыре нефтебазы, более 500 километров трубопроводов. Как говорится в письме Кадырова, Белый дом, несмотря на поручение президента от 10 декабря 2015 года, до сих пор не принял решения о передаче акций предприятия республике.

Схожая ситуация сложилась и со вторым этапом восстановления аэропорта Грозный. Еще в начале 2014 года Чечня представила Минтрансу и Минэкономики обоснования для выделения в 2015 году финансирования из госбюджета. Но решение до сих пор не принято, хотя в целом Белый дом проект поддерживал. Из бюджета на него уже потрачено около 1 миллиарда рублей.

На переселение более 25 тысяч человек из оползневых зон в 2015 году из госбюджета было выделено 2 миллиарда рублей, но переселить удалось лишь 3869 человек. Кадыров уверял, что оползневые процессы активизировались и это может повлечь жертвы, если не принять экстренных мер.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
01.11.2016

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