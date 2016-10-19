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Минфин подготовил законопроект об отмене обязательной ежегодной индексации зарплат бюджетников на величину инфляции. Об этом сообщает РБК. Повышение зарплат предлагается определять ежегодно законом о бюджете без учета инфляции.

Документ затрагивает федеральных и региональных чиновников, судей, военных, полицейских, фсиновцев, а также помощников депутатов Госдумы и сенаторов.

В то же время сохранить индексацию предполагается для взносов по военной ипотеке, страховых выплат военным и участникам военных сборов, ежемесячных пособий детям погибших военных и гражданам, получившим инвалидность из-за поствакцинальных инфекций, выплат донорам, единовременных пособий семьям погибших полицейских и самим полицейским, пострадавшим на службе, студенческих стипендий.

В то же время при индексации этих выплат инфляцию предлагается учитывать лишь в том случае, "если иное не установлено законом о бюджете".

11 октября, передает РБК, глава Минфина Антон Силуанов направил законопроект в правительство в числе других инициатив своего ведомства, приложенных к проекту бюджета на 2017-2019 годы. Два дня спустя правительство одобрило документ и предложило внести его в Госдуму.

В прошлом и нынешнем годах, отмечает издание, индексация перечисленных выше выплат не проводилась из-за нехватки денег в бюджете. Сейчас Минфин предлагает продлить заморозку индексаций еще на год, а уже с 2018-го ввести новый порядок расчета, сформулированный законопроектом.

По информации РБК, Минтруд выступил против инициативы Минфина и в правительство документ был внесен с таблицей разногласий между двумя ведомствами. Как указывал Минтруд, инфляция - объективный критерий индексации и от учета этого критерия напрямую зависит поддержание покупательной способности выплат, тогда как Минфин предлагает ввести субъективный критерий - "усмотрение законодателя, принимающего решение об индексации в пределах средств, предусмотренных бюджетом". Таким образом, идея Минфина противоречит принципу правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону, заявляли в Минтруде.

Однако теперь, как рассказал изданию источник в ведомстве, "разногласий с Минфином нет, законопроект одобрен".

Нынешние нормы о ежегодном увеличении зарплат, пособий и компенсаций на величину инфляции были приняты в тучные годы. В последние же два года властям все сложнее рассчитываться с гражданами, так как дефицит бюджета постоянно растет. По итогам 2016-го, предполагает Минфин, его величина составит 3,9 процента ВВП, хотя Владимир Путин в начале нынешнего года требовал удержать его в пределах 3 процентов.

30 сентября глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в наступающем году решено не индексировать материнский капитал. Это решение окончательное, подчеркнул чиновник.

Между тем в четверг, 20 октября, правительство рассмотрит законопроект Минтруда, замораживающий индексацию материнского капитала даже не на год, а на три года - до 1 января 2020-го. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Законопроект затрагивает еще ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам. Эти выплаты с 1 января 2018 года предполагается индексировать иначе, чем теперь. Сейчас суммы увеличиваются 1 апреля на уровень прогнозной инфляции текущего года. Минфин же предлагает повышать их 1 февраля на уровень инфляции года прошедшего.