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167 миллиардов рублей, которые остались от так называемого президентского резерва, сформированного из замороженных пенсионных накоплений граждан, будут до конца года потрачены на погашение кредитов оборонной промышленности. Как сообщает РБК, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Всего же на расчет по кредитам оборонных предприятий предполагается до Нового года потратить 800 миллиардов рублей.

Общий объем замороженных пенсионных накоплений граждан составил в нынешнем году 342 миллиарда рублей. Больше половины этой суммы уже потрачено. 150 миллиардов ушли на поддержку Внешэкономбанка, а еще 25 миллиардов забрал проект постройки новых школ.

В понедельник Силуанов сообщил, что доля закрытых расходов в бюджете по итогам нынешнего года составит 22,3 процента - рекордное значение за всю постсоветскую историю России. По итогам прошлого года на них приходилось 18 процентов бюджета.

Рост секретных расходов глава Минфина объяснил как раз желанием погасить 800 миллиардов рублей кредитов оборонных предприятий. Сроки расчета по этим кредитам истекают в 2017-2018 годах, заметил чиновник, однако благодаря досрочному расчету государство сможет сэкономить на уплате процентов.

Общая же сумма кредитов, взятых российскими оборонными предприятиями на скорейшее перевооружение армии, сегодня превышает 1 триллион рублей.