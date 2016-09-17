Реклама

Средства Резервного фонда могут закончиться уже в конце этого или в начале следующего года, если планы правительства по приватизации не будут выполнены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минфину.

"Там чуть-чуть останется на следующий год, а, может быть, и израсходуют (до конца года. - Ред.), если приватизация не случится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года", - сказал источник. Он также не исключил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния. "Пока правительство от этого не отказалось", - отметил источник.

9 сентября замминистра финансов Алексей Лавров заявил, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году. По его словам, финансирование дефицита федерального бюджета в таком случае будет происходить в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

До этого министр финансов Антон Силуанов уже сообщал о вероятности сценария, при котором Резервный фонд будет израсходован в следующем году. В конце июня Силуанов сообщал, что расходование средств Резервного фонда в 2016 году не должно превысить 2,2 триллиона рублей, но для этого должны быть выполнены планы по мобилизации допдоходов, в частности, в виде дивидендов "Роснефтегаза", 19,5 процента из которого планировалось приватизировать в 2016 году.

Как сообщало Министерство финансов, совокупный объем Резервного фонда на 1 сентября составил 2,09 триллиона рублей, Фонда национального благосостояния - 4,719 триллиона рублей.

За июль из Резервного фонда было потрачено всего 40 миллионов долларов, из ФНБ - 550 миллионов. Однако за счет курсовой разницы объем фондов в рублях даже несколько вырос.

1 июля Минфин сообщал, что Резервный фонд и Фонд национального благосостояния сократились за первое полугодие на 949 миллиардов рублей. Совокупный объем Резервного фонда на 1 июля составил 2 456,1 миллиарда рублей, что эквивалентно 38,22 миллиарда долларов, ФНБ - 4 675,36 миллиарда рублей (72,76 миллиарда долларов).