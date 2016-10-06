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новость Правительство одобрило увеличение дефицита бюджета на 2016 год

06.10.2016
Белый дом. Фото Д.Борко/Грани.Ру
Белый дом. Фото Д.Борко/Грани.Ру
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Правительство поддержало законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2016 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра природных ресурсов Сергея Донского.

В частности, дефицит бюджета повышается до 3,66 процента ВВП, то есть до 3,034 триллиона рублей. Ранее предполагался дефицит бюджета в 3 процента ВВП, или 2,360 триллиона рублей.

При этом с 78,673 до 82,815 триллиона рублей в бюджете повышена оценка объема ВВП в 2016 году. Показатель инфляции, который учитывается при расчете основных параметров, снижен до 5,8 процента с 6,4. Цена нефти снижена с 50 до 40 долларов за баррель.

Уровень доходов бюджета с учетом поправок составит в 2016 году 13,368 триллиона рублей по сравнению с первоначально утвержденными 13,738 трлн рублей. Одновременно с понижением оценки доходов увеличивается объем расходов - с 16,098 до 16,402 триллиона рублей.

Наибольшее увеличение расходов бюджета предусмотрено по разделу "национальная оборона" - на 735,16 миллиарда рублей, до 3,884 триллиона рублей, то есть на 23,3 процента. Кроме того, расходы увеличиваются по разделу "социальная политика" - на 177,38 миллиарда, до 4,631 триллиона рублей - на 3,9 процента.

Сокращаются расходы на нацбезопасность, образование, здравоохранение, СМИ, обслуживание госдолга, на межбюджетные трансферты общего характера. Наибольшее сокращение будет по разделу "национальная экономика" - на 420,73 миллиарда рублей, до 2,173 триллиона рублей. В проект поправок заложено и увеличение объема внутренних займов с 300 до 500 миллиардов рублей.

Между тем дефицит бюджета в текущем году может оказаться больше устанавливаемого поправками. В материалах Минфина к проекту поправок в бюджет текущего года не исключается, что он может достигнуть 3,9 процента ВВП, или 3,265 триллиона рублей.

Дефицит бюджета финансируется в настоящее время за счет средств Резервного фонда. 17 сентября источник, близкий к Минфину, сообщал, что они могут закончиться уже в конце этого или в начале следующего года, если планы правительства по приватизации не будут выполнены. "Там чуть-чуть останется на следующий год, а, может быть, и израсходуют (до конца года. - Ред.), если приватизация не случится в планируемом объеме. Но, скорее всего, в начале следующего года", - сказал источник. Он также не исключил, что в 2017 году будут тратиться средства из Фонда национального благосостояния. "Пока правительство от этого не отказалось", - отметил источник.

9 сентября замминистра финансов Алексей Лавров заявил, что Резервный фонд будет полностью израсходован в 2017 году. По его словам, финансирование дефицита федерального бюджета в таком случае будет происходить в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

До этого министр финансов Антон Силуанов уже сообщал о вероятности сценария, при котором Резервный фонд будет израсходован в следующем году. В конце июня Силуанов сообщал, что расходование средств Резервного фонда в 2016 году не должно превысить 2,2 триллиона рублей, но для этого должны быть выполнены планы по мобилизации допдоходов, в частности, в виде дивидендов "Роснефтегаза", 19,5 процента из которого планировалось приватизировать в 2016 году.

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06.10.2016

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