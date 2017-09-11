Реклама

Глупость вождя в авторитарной, не говоря о тоталитарной стране тоже видна, но ненаказуема, и это большое удобство для начальства. Сажай кого хочешь, высылай кого душа пожелает, хоть даже и лучших людей, - никто тебе в подцензурной печати слова поперек не скажет, а на бухтящих по кухням можно не обращать внимания. Если же они возражают слишком громко, сочиняют анекдоты про впавшего в маразм генсека или распевают частушки про хулигана и Корвалана, то их можно и покарать. Конечно, в дальней перспективе глупость вождя будет оценена по достоинству, но кто о ней думает, в авторитарной стране, о дальней перспективе, кроме посаженных, высылаемых и бухтящих по кухням? Будущего нет, будущее выдумано врагами, пусть они и пробавляются своим будущим, а мы пока тут, в настоящем, погуляем по буфету и навластвуемся всласть.

Иное дело государство демократическое, пусть и с тяжелым авторитарным, а также тоталитарным прошлым. У тебя, президента демократической Украины, был в студенческие годы приятель, потом ваши пути разошлись, он стал президентом Грузии примерно в те же годы, когда ты стал олигархом, потом он проиграл выборы и бежал из страны, поскольку новая власть мечтала его посадить, и ты про него вспомнил. Пригласил к себе и назначил губернатором - с той целью пригласил и назначил, чтобы провести реформы, которые ему так удались в Грузии и необходимы на Украине. Дал гражданство и обещал поддерживать буквально во всем, надеясь на взаимность.

Однако для бывшего национального лидера солнечная Одесса оказалась слишком тесна, местные, да и киевские элиты вызвали чувство омерзения, он со всеми разругался, в конце концов не пощадив и твоего самолюбия. У приятеля обозначился склочный характер и обнаружилась тяга к популистским жестам. Он подал в отставку и начал прилюдно оскорблять тебя, который подобрал его, обогрел и подарил Одессу. Он стал невыносим, и тогда ты совершил глупость, которая наказуема.

Ты решил выгнать наглеца с Украины, лишив гражданства, якобы за недостоверные данные в анкете. Хотя без всяких анкет знал, выдавая паспорт, что тбилисский суд давно уже арестовал скандалиста. А демократическая страна тем отличается от антидемократической, что в ней власть вершит народ, в том числе и малая его часть, и в парламенте заседают разные люди, среди них и твои конкуренты. И вообще Украина существует не сама по себе, гордясь своей историей и плюя на международные законы, но в тесной связи с остальным человечеством - с Европой, например. И вот уже оскорбленный беженец в торжественной обстановке объявляет дату своего прибытия и слово держит, и в назначенный час, купив билет, садится в поезд, и что тебе, президенту демократической страны, совершившему глупость, теперь делать?

Только усугублять скандал, опираясь на поддержку холуев, которых уже успел взрастить, и разных мутных приспешников типа Ляшко - на радость врагам, со злорадным изумлением наблюдающим, как Саакашвили рвется домой, а Порошенко его туда не пускает. И весь мир наблюдает то же самое, вот это национальное позорище. Как человек, лишенный украинского паспорта, садится в польский поезд, но состав никуда не движется, потому что в Киеве беженца боятся задерживать, боятся экстрадировать, боятся высылать и просто не хотят его видеть. Как он в прямом эфире при скоплении десятков телекамер и иных записывающих устройств обзывает своих гонителей "ссыкунами", и собравшиеся, включая депутатов украинских и европейских, с ним охотно соглашаются. Как он выходит из вагона и поезд трогается с места, а когда он возвращается - поезд останавливается. Как он вместе с громадянами пересаживается в автобус, добирается до погранпукта и прямо-таки с боем прорывается в родную страну. Минуя заминированную, понимаете ли, границу, на плечах своих сторонников, которых попробуй останови - у них корочки народных избранников, и Майдан на польско-украинской границе завершается их победой. Как это свойственно Майданам на Украине.

Спрашивается - что теперь делать? Титушек на приверженцев Саакашвили ты уже насылал, и их, разбойников, повязали менты, как это случается в демократической стране. С Польшей разругался в очередной раз - причем не из-за Бандеры с Шухевичем, что тоже было по большому счету глупостью, но по причине сбоя в расписании поездов. Европу поразил. Закадычному приятелю рейтинг поднял до небес. С недавнего времени он уже сравнивает себя с правозащитниками брежневских времен, лишенными гражданства, и если вчера это еще вызывало у многих усмешку, то сегодня воспринимается почти всерьез. А диссидент в демократической стране - это звучит гордо, и бесстрашный скандалист с как бы изъятым паспортом уже выдвинулся во Львов, откуда собирается начать победоносный поход на Киев. Мало тебе оккупантов на востоке страны - будет еще и диссидент на западе. Президент, реформатор, губернатор, беженец, герой.

Конечно, есть соблазн поступить с ним как в авторитарной стране, где не дай бог изгнанному правды ради без разрешения вернуться домой. Однако лучше бы не поддаваться таким соблазнам в стране демократической, где общественное мнение не звук пустой, но точка зрения, разделяемая то жалким меньшинством, а то миллионами людей. Еще одна глупость может обернуться политической катастрофой - и для тебя, и для твоего истеблишмента, и для государства. Так что, может, лучше в этой дури своей не упорствовать, но смириться с тем, что закон в отношении приятеля был нарушен и ошибку надо исправлять. Не исключено также, если в анкете, поданной Саакашвили, были некие недочеты, что эту проблему следует решать в суде - неспешном, профессиональном, справедливом. И ежели суд сочтет, что президент был не прав, то принести извинения Михаилу Николозовичу. От лица Петра Алексеевича, лично.

Так, вообразите себе, функционирует нормальное государство, и в том, что этот шанс еще не упущен, заключается надежда на построение демократии в соседней с нами стране. Ибо в свободной стране глупость, соединенная с самодурством, наказуема, и это давно уже является предметом зависти демократически избранного начальства в отношении вождей, управляющих авторитарными государствами. В самом деле, есть чему позавидовать.