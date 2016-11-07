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Глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили подал в отставку. Как передает "112 Украина", об этом он заявил на брифинге в Одессе.

"Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет, сколько может, а потом столько, сколько надо", - заявил Саакашвили.

По его словам, он продолжит работать над тем, чтобы избавить страну "от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация - набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину".

Свою отставку Саакашвили объяснил тем, что президент Петр Порошенко поддерживает два клана в Одессе, сдавая область не просто коррупционерам, а врагам Украины.

"В Одесской области президент лично поддерживает два клана - клан бандитский, криминальный, убийц (из. - Ред.) 90-х, Труханова, и измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум, и еще их союзникам - сепаратистам из "Нашего края" Антона Киссе", – заявил Саакашвили.

По его словам, все это "происходит абсолютно открыто".

"Одесскую область сдают не только коррупционерам – сдают врагам Украины. Я не намерен об этом молчать. Мне это все действительно надоело", – добавил глава облгосадминистрации.

Ранее в понедельник о своей отставке заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года. За день до этого экс-президент Грузии получил украинское гражданство.