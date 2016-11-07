О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.256333.html
Также: Украина, Европа, Политика, Мир | Персоны: Михаил Саакашвили, Петр Порошенко

новость Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области

07.11.2016
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Реклама

Глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили подал в отставку. Как передает "112 Украина", об этом он заявил на брифинге в Одессе.

"Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет, сколько может, а потом столько, сколько надо", - заявил Саакашвили.

По его словам, он продолжит работать над тем, чтобы избавить страну "от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах Майдана, которая предала идею украинской революции и у которых единственная мотивация - набивать себе карманы, усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину".

Свою отставку Саакашвили объяснил тем, что президент Петр Порошенко поддерживает два клана в Одессе, сдавая область не просто коррупционерам, а врагам Украины.

"В Одесской области президент лично поддерживает два клана - клан бандитский, криминальный, убийц (из. - Ред.) 90-х, Труханова, и измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум, и еще их союзникам - сепаратистам из "Нашего края" Антона Киссе", – заявил Саакашвили.

По его словам, все это "происходит абсолютно открыто".

"Одесскую область сдают не только коррупционерам – сдают врагам Украины. Я не намерен об этом молчать. Мне это все действительно надоело", – добавил глава облгосадминистрации.

Ранее в понедельник о своей отставке заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года. За день до этого экс-президент Грузии получил украинское гражданство.

Одесское лето Саакашвили
Комментарии 26 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
07.11.2016
статья Статьи по теме
Михаил Саакашвили. Фото: Дмитрий Флорин/Грани.Ру

Как это делалось в Одессе

15.08.2015

Одесса провела это лето с новым губернатором. За деятельностью Михаила Саакашвили следят Украина, Грузия и Россия. Яркие речи, кадровые чистки и новые назначения, острые конфликты в порту, ГАИ и прокуратуре, скандалы с музыкантами и "пляжами олигархов" - лучшие моменты одесского лета в видеосюжете Дмитрия Флорина.

Порошенко вручает Саакашвили украинский паспорт. Кадр 6 канала

Призвание Михаила

30.05.2015

Петр Порошенко представил Михаила Саакашвили как нового главу Одесской области и вручил ему украинский паспорт. Экс-президент Грузии получил мандат на серьезные реформы. Одесса, лакомый кусок для агрессора, должна стать примером для всей Украины. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу нового назначения. ОТКЛИКИ.

новость Новости по теме
10.05.2016 Мария Гайдар ушла в отставку с поста вице-губернатора Одесской области →
27.04.2016 Саакашвили: Порошенко поручил ввести в Одессу нацгвардию →
10.02.2016 Саакашвили отказался от охраны →
23.12.2015 Саакашвили создает внепартийное антикоррупционное движение →
20.12.2015 Саакашвили оштрафован на 680 гривен за неисполнение судебного решения →
16.12.2015 Опубликовано видео ссоры Авакова и Саакашвили на заседании у Порошенко →
06.09.2015 Саакашвили: Мне угрожают олигархи →
09.08.2015 Саакашвили: Гайдар сможет противодействовать российской пропаганде →
21.07.2015 Саакашвили назначил Гайдар испытательный срок →
09.06.2015 Саакашвили назначил начальником областной милиции грузинского полицейского →
30.05.2015 Саакашвили назначен губернатором Одесской области →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Цензура в сердце
статья Сценарий суицида
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Критик Кадырова исчез
Рамазан Джалалдинов приносит извинения Рамзану Кадырову. Кадр ГТРК "Грозный"
статья Америка на пороке
Владимир Абаринов
новость Русский марш за политзеков: ВИДЕО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
новость Безумный марш патриотов: ВИДЕО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Песков: Мы Джукановича не заказывали
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
новость Кто заказал премьера Черногории
Мило Джуканович с Сергеем Лавровым. Фото: gov.me
новость Минобороны: HRW занимается вбросами
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Молдавия избавляется от баз
На границе Украины и Приднестровья. Фото: evromaidan2014.com
в блоге За предсказуемые выборы
383
новость Васильева: Сталин - государственник
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
новость Вертухаи о Дадине и суициде
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
в блоге Пыток без вины не бывает
26
в блоге Познер и диссиденты
383
новость Второй фронт против ИГ
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
новость НАТО повысит боеготовность
Йенс Столтенберг. Фото: nato.int
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость ФБР о письмах Клинтон
Хиллари Клинтон. Фото: hillaryclinton.com