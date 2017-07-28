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Громкая отставка Михаила Саакашвили с поста одесского губернатора подвела жирную черту под затянувшимся экспериментом. Способна ли Украина, пусть и в отдельно взятом регионе, на прорыв в деле борьбы с коррупцией? Стоит ли ожидать от нее значимых социально-политических перемен в короткие сроки? Ответ на эти вопросы есть - и он отрицательный.
Громкая отставка Михаила Саакашвили с поста одесского губернатора подвела жирную черту под затянувшимся экспериментом. Способна ли Украина, пусть и в отдельно взятом регионе, на прорыв в деле борьбы с коррупцией? Стоит ли ожидать от нее значимых социально-политических перемен в короткие сроки? Ответ на эти вопросы есть - и он отрицательный.
Одесса провела это лето с новым губернатором. За деятельностью Михаила Саакашвили следят Украина, Грузия и Россия. Яркие речи, кадровые чистки и новые назначения, острые конфликты в порту, ГАИ и прокуратуре, скандалы с музыкантами и "пляжами олигархов" - лучшие моменты одесского лета в видеосюжете Дмитрия Флорина.
Одесса провела это лето с новым губернатором. За деятельностью Михаила Саакашвили следят Украина, Грузия и Россия. Яркие речи, кадровые чистки и новые назначения, острые конфликты в порту, ГАИ и прокуратуре, скандалы с музыкантами и "пляжами олигархов" - лучшие моменты одесского лета в видеосюжете Дмитрия Флорина.
Первые сто дней в должности одесского губернатора Михаил Саакашвили отметил грандиозной публичной перепалкой с премьер-министром и олигархами. Саакашвили обвинил правительство в саботаже и попустительстве коррупции. В скандал вмешался президент Петр Порошенко. В понедельник Саакашвили провозгласил тактическую победу.
Первые сто дней в должности одесского губернатора Михаил Саакашвили отметил грандиозной публичной перепалкой с премьер-министром и олигархами. Саакашвили обвинил правительство в саботаже и попустительстве коррупции. В скандал вмешался президент Петр Порошенко. В понедельник Саакашвили провозгласил тактическую победу.
Петр Порошенко представил Михаила Саакашвили как нового главу Одесской области и вручил ему украинский паспорт. Экс-президент Грузии получил мандат на серьезные реформы. Одесса, лакомый кусок для агрессора, должна стать примером для всей Украины. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу нового назначения. ОТКЛИКИ.
Петр Порошенко представил Михаила Саакашвили как нового главу Одесской области и вручил ему украинский паспорт. Экс-президент Грузии получил мандат на серьезные реформы. Одесса, лакомый кусок для агрессора, должна стать примером для всей Украины. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу нового назначения. ОТКЛИКИ.
"Фантастическая трагикомедия". Среди многочисленных комментариев и комментов, посвященных судьбе Михаила Саакашвили, этот следует признать самым лучшим. Причем по сумме компонентов: важно ведь не только что сказано, но и кто сказал. В данном случае - популярнейший из наших трагикомиков. Неудивительно, что именно он, экс-президент РФ, откликаясь на происходящее с экс-президентом Грузии, нашел необычайно точные слова.
Другой вопрос: участь тех, кто потерпел поражение в политической борьбе, но совсем уйти не пожелал. У смиренных свой жребий, у амбициозных - другой. Здесь развилка, и трагикомическая пьеса может развиваться по-разному. В жанре клоунады, когда героя за кротость награждают почетнейшей должностью и он превращается в шута горохового, как Медведев. Или драматично, с элементами фантастики, как выпало Саакашвили.
Впрочем, после проигранной войны, которой грузины ему не простили, у президента-реформатора шансов на кресло в новом правительстве не было. Все-таки Грузия не Россия и на выборах там власть сменяется и теряется безвозвратно. Шанс начать новую жизнь в политике у изгнанника появился внезапно, когда бывший однокурсник по Киевскому университету Петр Порошенко пригласил его на Украину. Сперва вице-премьером, от чего Саакашвили отказался, не желая пока терять грузинское гражданство. Потом главой Одесской областной администрации с расширенными полномочиями, то есть возможностью набирать себе штат, ни у кого не спрашивая разрешения. Поразмышляв, экс-президент согласился, принимая украинское гражданство и отрезая себе пути возвращения на родину.
Михаил Николозович полагал, что поступает правильно, начиная новую политическую карьеру. Но он просчитался. И дело тут не только в коррупции, с которой обещал покончить в сжатые сроки, не понимая, что обыкновенному губернатору в постсоветской стране это просто не под силу. Он допустил серьезную психологическую ошибку, связанную с переоценкой собственных возможностей. Давно уже никому не подчинявшийся, с тех пор как сверг своего политического наставника Шеварднадзе, Саакашвили забыл о том, что любое, в том числе и самое демократическое государство прежде всего иерархично. И если правдивы слухи о том, что Одессу новый региональный руководитель собирался использовать в качестве трамплина для взлета в президентское кресло, то конфликт с бывшим однокурсником был предопределен.
Он не вписался в украинскую элиту - и не мог вписаться. Слишком был экзотичен даже для постреволюционной Украины. Слишком раздражал своей повышенной эмоциональностью, которую так легко всегда спутать с похвальбой и неуемной тягой к саморекламе. Слишком активно работал на камеру, круша заборы, за которыми располагались владения местных воров или тех, кого он объявлял ворами. Слишком легко и охотно схлестывался с противниками могущественными и приближенными к первому лицу, которому для полного счастья в стране, насильственно втянутой в войну, не хватало только этих каждодневных скандальных разборок.
Некоторое время Петр Порошенко выжидал. Потом совершил выбор. И местный начальник понял, что на Банковой его больше никто не поддерживает, и не стало в Одесской области губернатора по имени Михаил Саакашвили.
Собственно проблема коррупции в насквозь продажных элитах решается по-разному. Обычно требуется время и огромные запасы терпения, необходимого для того, чтобы на место взяточников по итогам многократных выборов постепенно пришли сравнительно менее коррумпированные чиновники. Бывает еще, что власть, действуя круто и решительно, в считанные годы наводит порядок в этой области, как в Грузии при Михаиле Николозовиче. Но для этого президент должен пользоваться всенародной поддержкой и быть готовым к тому, что следующие выборы, подобно Саакашвили, он проиграет и не окажется в тюрьме лишь потому, что на родину не вернется.
А если мандат доверия слабоват, зато кондитерский бизнес и прочие активы, про которые все знают, приносил и приносит миллионы, то как-то затруднительно вставать во главе похода против коррупции. Против себя самого и Системы, которую выстраивал десятилетиями. Тем более, повторюсь, в стране, насильственно втянутой в войну, которая ежедневно уносит и жизни соотечественников, и бюджетные деньги, и если Запад все неохотней оплачивает срочные государственные счета, то под рукой имеются братья-олигархи. Готовые порой на собственные средства содержать чуть ли не целые армии. Уничтожить эту систему теоретически можно. Однако на практике такая борьба с коррупцией едва ли кого-нибудь из громадян осчастливит и обогатит.
Все сказанное не означает, что с разложением в элитах биться не следует. И уж тем более не означает, что Михаила Саакашвили следовало лишать украинского гражданства. Особенно в той форме и в тех обстоятельствах, которые сопутствовали принятому решению. Имею в виду и юридический аспект, и тот факт, что экс-губернатора объявили лишенцем после визита Порошенко в Грузию. Поскольку о том, что Саакашвили был заочно арестован в Тбилиси (но не приговорен судом), знал весь мир, а торговля своими гражданами в рамках неких закулисных соглашений не красит никакого политика, включая и Петра Алексеевича. И никого не радует, кроме местных коррупционеров и заклятых братьев в соседней стране.
В итоге мы наблюдаем фантастическую трагикомедию, как очень удачно сформулировал один из них, прямой антипод беженца-апатрида, несчастный российский премьер-министр. Надеюсь, еще не поздно ошибку исправить, указ о лишении гражданства Саакашвили М.Н. не подписывать и тем огорчить врагов и обессмыслить лучший и злораднейший из комментариев, посвященных довольно позорному событию в современной истории Украины.
Мария Гайдар отдувается сразу за всех. И надо выбирать, совершать этот немыслимый выбор - между Украиной и Россией. Между войной и невойной. И правду эту ей неожиданно подсказывают те, кто обвиняет ее в предательстве. К слову "предательство" все и сводится. Она возвращает обвинение.
А что если проект Саакашвили по преобразованию Одесской области будет успешен? Как может быть использована его новая команда? Что если не одна Мария Гайдар, а десятки и сотни россиян получат возможность проявить себя в крупных государственных проектах в соседней стране?
Назначение Марии Гайдар в команду одесского губернатора Михаила Саакашвили вызвало бурю возмущения не только в России, но и на Украине. Гайдар отказалась ответить на вопрос журналиста, с кем воюет Украина. Она не готова назвать Россию страной-агрессором и полагает, что "Крым просто по факту наш". Комментарии украинских и российских блогеров.