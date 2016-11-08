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Одесса провела это лето с новым губернатором. За деятельностью Михаила Саакашвили следят Украина, Грузия и Россия. Яркие речи, кадровые чистки и новые назначения, острые конфликты в порту, ГАИ и прокуратуре, скандалы с музыкантами и "пляжами олигархов" - лучшие моменты одесского лета в видеосюжете Дмитрия Флорина.
Одесса провела это лето с новым губернатором. За деятельностью Михаила Саакашвили следят Украина, Грузия и Россия. Яркие речи, кадровые чистки и новые назначения, острые конфликты в порту, ГАИ и прокуратуре, скандалы с музыкантами и "пляжами олигархов" - лучшие моменты одесского лета в видеосюжете Дмитрия Флорина.
Первые сто дней в должности одесского губернатора Михаил Саакашвили отметил грандиозной публичной перепалкой с премьер-министром и олигархами. Саакашвили обвинил правительство в саботаже и попустительстве коррупции. В скандал вмешался президент Петр Порошенко. В понедельник Саакашвили провозгласил тактическую победу.
Первые сто дней в должности одесского губернатора Михаил Саакашвили отметил грандиозной публичной перепалкой с премьер-министром и олигархами. Саакашвили обвинил правительство в саботаже и попустительстве коррупции. В скандал вмешался президент Петр Порошенко. В понедельник Саакашвили провозгласил тактическую победу.
Мария Гайдар отдувается сразу за всех. И надо выбирать, совершать этот немыслимый выбор - между Украиной и Россией. Между войной и невойной. И правду эту ей неожиданно подсказывают те, кто обвиняет ее в предательстве. К слову "предательство" все и сводится. Она возвращает обвинение.
Мария Гайдар отдувается сразу за всех. И надо выбирать, совершать этот немыслимый выбор - между Украиной и Россией. Между войной и невойной. И правду эту ей неожиданно подсказывают те, кто обвиняет ее в предательстве. К слову "предательство" все и сводится. Она возвращает обвинение.
Петр Порошенко представил Михаила Саакашвили как нового главу Одесской области и вручил ему украинский паспорт. Экс-президент Грузии получил мандат на серьезные реформы. Одесса, лакомый кусок для агрессора, должна стать примером для всей Украины. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу нового назначения. ОТКЛИКИ.
Петр Порошенко представил Михаила Саакашвили как нового главу Одесской области и вручил ему украинский паспорт. Экс-президент Грузии получил мандат на серьезные реформы. Одесса, лакомый кусок для агрессора, должна стать примером для всей Украины. Однако не все разделяют энтузиазм по поводу нового назначения. ОТКЛИКИ.
Громкая отставка Михаила Саакашвили с поста одесского губернатора, пока еще не принятая президентом Петром Порошенко, подвела жирную черту под затянувшимся экспериментом. Способна ли Украина, пусть и в отдельно взятом регионе, на прорыв в деле борьбы с коррупцией? Стоит ли ожидать от нее значимых социально-политических перемен в короткие сроки? Ответ на эти вопросы есть - и он отрицательный.
Назначение Саакашвили губернатором Одесской области 30 мая 2015 года было гениальным политическим ходом Порошенко. Побывав в Одессе незадолго до этого, в апреле, я мог оценить, в каком социальном напряжении находился город. Действовавшее там пророссийское террористическое подполье было буквально за пару недель до моего приезда раскрыто и ликвидировано, однако главная опасность была не в нем. Руины в центре курортной столицы Украины, многочисленные плохо одетые нетрезвые местные жители, шатающиеся средь бела дня в квартале-двух от основных туристических достопримечательностей, полное отсутствие перспектив для основной массы населения - все это сразу бросалось в глаза, даже в сравнении с небогатым и очень коррумпированным Харьковом. К осени возможен социальный взрыв - таково было мое впечатление. Впрочем, один из многих моих информантов заметил: "Сейчас плохо, но посмотрим, какой будет "сезон". Думаю, в следующем году будет лучше".
Порошенко не стал дожидаться итогов курортного сезона - ставшего, как мне говорили год спустя, "лучшим за много лет". Назначая Саакашвили, он сразу убивал нескольких зайцев. Жители проблемной области получали льстящую их самолюбию и внушающую надежды фигуру в качестве руководителя - какой еще областью Украины управляет бывший президент целого государства, которого весь цивилизованный мир считает блестящим реформатором? Пророссийские и автономистские группировки в местной элите уравновешивались активным противником режима Путина. Зарубежные спонсоры Украины видели ясный сигнал о намерении страны продолжать реформы. И наконец, группировка Игоря Коломойского, которая на тот момент была основным внутриполитическим соперником Порошенко, с этим назначением теряла свое влияние на государственные предприятия в крупном и стратегически важном регионе, который успела подмять под себя в течение 2014 года.
Саакашвили постарался оправдать все ожидания. Он предложил региону целый пакет уже испытанных им в Грузии инициатив, привел с собой квалифицированную команду и попытался создать из местной молодежи группу будущих руководителей региона и чистых от коррупции чиновников. Все было почти как в Грузии - кроме одного важного обстоятельства. В Грузии он был президентом, а тут губернатором. Там у него были полностью подконтрольные ему правоохранительные органы и суды, которые он мог заставить работать против коррупционеров любого уровня, а также лояльный парламент, который быстро принимал нужные законы. А в Одесской области он имел в подчинении только насквозь коррумпированную местную милицию и патриотичную, но весьма ограниченную в полномочиях и в конечном счете подчиняющуюся президенту страны СБУ. И должен был соблюдать массу пробитых в разное время лоббистами украинских законов, не имея возможности повлиять на их изменение.
Саакашвили мог надеяться на поддержку президента, но в ежедневных столкновениях с общеукраинскими и одесскими политическими реалиями она помогала мало. Впрочем, "кредит доверия" тратился все равно быстро. Этому способствовал и стиль правления губернатора, который хотел продемонстрировать населению региона привычный натиск и быстрое решение перезревших проблем. Однако, когда слова и даже поступки не подкреплялись мерами государственного принуждения, эффект нередко оказывался противоположным ожидаемому. В апреле 2016 года одесситы мне рассказывали о том, как Саакашвили приказал снести забор вдоль пляжа какого-то олигарха. Забор в его присутствии снесли. А через пару недель нарушенное право частной собственности было восстановлено решением суда. И так оборачивалось едва ли не каждое его публичное заявление и действие.
Саакашвили не хотел и не хочет меняться, не хочет учитывать украинский политический - да чего уж говорить, и национальный - менталитет, в котором более всего ценится поиск компромисса. Это понимает Порошенко, который в стремлении сохранить целостность страны перед лицом внешней агрессии и провести хоть какие-то реформы пошел на серию больших и малых сделок с региональными и общеукраинскими олигархическими кланами. Саакашвили умеет прекрасно организовывать свою команду, но явно неспособен вступать в коалиции. А это важно и в тех случаях, когда он "на коне" и прав, и тогда, когда он совершает ошибки, которые кто-то должен поправлять.
Уже через несколько месяцев после назначения, когда одесситы вернулись от радостных ожиданий к привычному скептицизму, Саакашвили вступил в открытую войну не только с местными олигархическими кланами, но и с украинским правительством, которое, по его мнению, медлило с поддержкой его реформ. Не будем сейчас разбираться, кто был прав, а кто нет в принимавших порой неприличную форму дискуссиях. В итоге под напором Саакашвили (и не только) пало реформаторское по своей сути правительство Яценюка. А сам Саакашвили, успевший ощутить ограниченность своих возможностей в Одессе, не стал главой нового.
Его отношения с Порошенко к тому времени испортились, и президент, видимо, стал жалеть о "призвании варягов". Парламент запретил лицам с двойным гражданством занимать государственные должности. Это законодательное ограничение формально было направлено на пророссийских бюрократов, но реально ударило по иностранным специалистам, с энтузиазмом поддержавшим Саакашвили.
Последние месяцы его пребывания в Одессе напоминали агонию. Несмотря на удачный туристический сезон прошлого года и резкое оживление деловой и социальной активности в Одессе, Саакашвили явно вытесняли из города в область. После выборов в областной и одесский городской советы, а также в советы ряда прибрежных городов, прошедших в октябре 2015-го, укрепились позиции бывших деятелей Партии регионов. Депутаты от Блока Петра Порошенко откровенно смеялись над немногочисленными сторонниками Саакашвили и заключали сделки с их противниками. Заместители губернатора, включая Марию Гайдар, превратились из-за нового закона в бесправных советников. Предпринятая весной попытка организовать общеукраинскую партию на базе антикоррупционных форумов в основных регионах страны потерпела неудачу в сохраняющем верность Коломойскому Днепре и по сути провалилась.
Между тем у Саакашвили потенциально имеется свой электорат, который ценит его за попытки преодолеть коррупцию и что-то сделать для простых людей. Такие встречались мне этой весной даже в, казалось бы, безнадежно "пророссийских" (скорее антикиевски настроенных) районах придунайской Бессарабии. Там оценили попытку губернатора отремонтировать безнадежно убитую трассу, идущую в регион из Одессы. Да и вообще представление о том, что впереди "третий Майдан", посвященный наболевшим социальным вопросам и призванный отобрать средства у "олигархов" в пользу народа, стало общим местом. Сможет ли Саакашвили стать его организатором или "выгодоприобретателем"?
Некоторые мои украинские знакомые этого в той или иной форме хотели бы. Мне подобное развитие событий кажется маловероятным. Саакашвили ценят в первую очередь за знание технологий социального "прогрессорства", за былые успехи и за твердую антипутинскую позицию. Его успешный опыт в Грузии активно копируют. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы он мог претендовать не только на одну из первых трех позиций в государстве, но и на руководство крупной парламентской фракцией. Отсутствие рефлексии, умения учиться на своих ошибках; нежелание серьезно относиться к своему имиджу и к своим публичным выступлениям (это в очередной раз проявилось в финальной речи в Одессе); периодически просачивающиеся в прессу скандалы (а еще больше - слухи, ходящие в киевской политической элите), связанные с его частной жизнью; почти полная "иностранность" команды - все это делает Саакашвили политически слабой фигурой. Фактически его судьба сейчас полностью в руках Порошенко. Президент Украины показал себя более умелым политиком, решившим свои тактические проблемы за счет морального и политического капитала бывшего президента Грузии.
А что если проект Саакашвили по преобразованию Одесской области будет успешен? Как может быть использована его новая команда? Что если не одна Мария Гайдар, а десятки и сотни россиян получат возможность проявить себя в крупных государственных проектах в соседней стране?
Назначение Марии Гайдар в команду одесского губернатора Михаила Саакашвили вызвало бурю возмущения не только в России, но и на Украине. Гайдар отказалась ответить на вопрос журналиста, с кем воюет Украина. Она не готова назвать Россию страной-агрессором и полагает, что "Крым просто по факту наш". Комментарии украинских и российских блогеров.