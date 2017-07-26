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Бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины. Об этом написал на своей ФБ-странице депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, сославшись на свои источники.

Как передает "Обозреватель", в Государственной миграционной службе Украины подтвердили лишение Саакашвили гражданства. В ведомстве уточнили, что такое решение было принято на основании пункта 2 статьи 19 закона Украины о гражданстве за получение паспорта "вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".

Сам экс-президент Грузии также пока никак не прокомментировал новость о лишении его гражданства.

Между тем Саакашвили вышел из гражданства Грузии еще в 2015 году. Таким образом, после утраты гражданства Украины он стал апатридом.

Это противоречит международным обязательствам Украины, подписавшей Конвенцию ООН о сокращении безгражданства. Согласно статье 8 Конвенции, "никакое договаривающееся государство не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это лицо апатридом".

В мае украинского паспорта лишился соратник Саакашвили, депутат горсовета Одессы Саша Боровик. Тогда основанием для утраты им гражданства стало наличие у Боровика гражданства Германии: украинский закон о гражданстве обязывает получивших паспорт страны в течение трех лет отказаться от другого гражданства.

Саакашвили был назначен губернатором Одесской области 30 мая 2015 года. За день до этого экс-президент Грузии получил украинское гражданство. 7 ноября 2016 года он оставил свой пост, обвинив Порошенко в поддержке двух одесских коррупционных кланов.