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Также: Украина, Право, Европа, Общество, Мир, Политика | Персоны: Михаил Саакашвили

новость Саакашвили назвал подделкой свою анкету на получение украинского паспорта

30.07.2017
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, назвал подделкой свою анкету на получение паспорта, опубликованную депутатом от "Блока Петра Порошенко" Владимиром Арьевым. "Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не моя анкета", - написал Саакашвили в Фейсбуке.

Саакашвили потребовал провести графологическую экспертизу опубликованной Арьевым анкеты. По словам экс-губернатора, речь идет об уголовном преступлении.

Арьев в ответ заявил, что анкету за Саакашвили заполняли помощники. "Выяснилось, анкету в миграционную службу (из которой материалы пошли в администрацию президента) готовили и подавали его помощники, а не он сам. Еще и задним числом оформляли, - написал депутат. - И если подпись не Саакашвили, то встает новый, еще более актуальный вопрос: гражданство было дано на основании фальшивых документов? А это уже серьезнее, чем просто ложь в анкете".

В четверг Арьев выложил на своей ФБ-странице фотографию анкеты, которую предположительно заполнял Саакашвили в 2015 году при получении гражданства Украины. В документе указано, что соискатель гражданства не находится под следствием или судом в других странах и осведомлен о том, что в случае сообщения недостоверных сведений или предоставления фальшивых документов может лишиться гражданства.

В субботу Саакашвили пообещал обжаловать лишение гражданства в суде.

Указ о лишении гражданства был подписан в среду. В Государственной миграционной службе Украины уточнили, что в анкете соискателя Саакашвили сообщил "неверные сведения". Он написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в действительности на родине он на тот момент был заочно арестован.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года, а уже на другой день был назначен губернатором Одесской области. 7 ноября 2016-го он ушел в отставку с этого поста, обвинив Порошенко в поддержке двух одесских коррупционных кланов.

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30.07.2017
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