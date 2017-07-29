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Также: Украина, Право, Россия, Европа, Общество, Политика, Мир | Персоны: Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Владимир Путин

новость Гражданское сопротивление

Саакашвили будет обжаловать в суде лишение его гражданства Украины
29.07.2017
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Фейсбуке
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статья Статья

Пришел не ко двору

О том, что Саакашвили был заочно арестован в Тбилиси, знал весь мир, а торговля своими гражданами в рамках неких закулисных соглашений не красит никакого политика, включая и Петра Порошенко. И никого не радует, кроме местных коррупционеров и заклятых братьев в соседней стране.

Илья Мильштейн
28.07.2017

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили намерен обратиться в суд в связи с лишением его гражданства Украины. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург", - сказал Саакашвили.

Саакашвили заявил, что российский президент Владимир Путин требовал убрать его "из украинской политики и губернаторства". "Путин очень переживал, что я в Одессе. Летом 2016 года он отправил группу ФСБ, которая снимала все квартиры вокруг моей резиденции, чтобы найти на меня компромат. Но потом их отозвали, потому что русские получили гарантии, что меня уберут с должности губернатора", - сказал экс-глава одесской ОГА.

После этого Петр Порошенко предлагал Саакашвили отправиться послом в Нидерланды или в Юго-Восточную Азию. На это экс-губернатор ответил отказом.

Саакашвили заявил, что ошибся в Порошенко. "Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле - зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом", - подчеркнул Саакашвили.

По мнению Саакашвили, после отставки провительства Арсения Яценюка, на Украине произошел "олигархический договорняк". Порошенко и глава МВД Арсен Аваков "просто поделили страну между собой".

"Получилось в итоге самое уродливое правительство в истории Украины. Порошенко просто пошел на чудовищные сделки с Аваковым. Это были сделки не просто на уровне правительства, а на уровне контроля над месторождениями, над государственными активами, над потоками на таможне, по возврату НДС", - сказал Саакашвили. Он назвал действующее правительство Украины "недееспособным".

В среду Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Государственной миграционной службе Украины уточнили, что в анкете соискателя гражданства Саакашвили сообщил "неверные сведения". Он написал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в действительности на родине он на тот момент был заочно арестован.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года, а уже на другой день был назначен губернатором Одесской области. 7 ноября 2016-го он ушел в отставку с этого поста, обвинив Порошенко в поддержке двух одесских коррупционных кланов.

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29.07.2017
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Николай Митрохин

Чужой против хищников

Николай Митрохин, 08.11.2016

Громкая отставка Михаила Саакашвили с поста одесского губернатора подвела жирную черту под затянувшимся экспериментом. Способна ли Украина, пусть и в отдельно взятом регионе, на прорыв в деле борьбы с коррупцией? Стоит ли ожидать от нее значимых социально-политических перемен в короткие сроки? Ответ на эти вопросы есть - и он отрицательный.
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