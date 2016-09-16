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На выборы ходить нельзя, это балаган, и голосующий вольно или невольно становится пособником путинского режима. На выборы пойти необходимо, ибо демократия - это процедура и надо использовать любой шанс поупражняться, выступая против власти. Собираешься идти на выборы? Ты слабоумный, если не прямой агент Кремля. Собираешься бойкотировать? Ты предаешь идеалы.

Завидую людям с активной жизненной позицией. Тем, кто точно знает, куда идти или не ходить, что делать или не делать. Восхищаюсь людьми, способными в любой, самой безвыходной ситуации найти единственно верное решение. Боготворю этих людей.

Между тем на сей раз обстановка складывается так, что всеведущие могут ошибиться. Равно те и эти, призывающие саботировать выборы и зазывающие либерально ориентированный народ к урнам. Полагаю, правильный ответ должен звучать так: не знаю.

Слишком уж много доводов скопилось за и против.

Ясно, конечно, что выборами намеченное на воскресенье мероприятие назвать трудно. Фарсовый его характер очевиден. Поскольку так называемые системные оппозиционные партии являются филиалами партии власти, а несистемные в течение многих лет успешно изгонялись из политики. При помощи самого разнообразного инструментария, включая административный ресурс, спойлеров, уголовные процессы, тотальную дискредитацию и пули. Оттого о равных условиях и честной конкуренции говорить невозможно. А шансов на победу или там призовые места у ПАРНАСа с "Яблоком" не больше, чем у паралимпийцев, единоборствующих со здоровыми атлетами. К тому же накачанными допингом.

Однако ясно и другое. Власть в Кремле, помешанная на особого рода легитимности, для того и призвала Памфилову в ЦИК, и дозволила явным врагам участвовать в теледебатах, что желает чистого триумфа. То есть конституционного большинства для ПЖиВ с приданными ей филиалами - и никаких "яблок". Ибо после 18 сентября процесс, который на путинском русском именуется "экономической стабилизацией", ускорится, и тут важно, чтобы беднеющее население было в замазке. Посткрымский народ, который выберет себе тех, кого он выберет, ежели демократически настроенные граждане голосовать в массе своей не пойдут, даст власти карт-бланш на любые действия. В том числе на жесткое закручивание гаек внутри страны и предельно агрессивную внешнюю политику.

Поэтому имеет смысл на выборы все же пойти и праздник начальству слегка испортить. Заодно и потренироваться в том исключенном из программы виде спорта, который называется представительной демократией, и если не догнать нарушителей антидопингового кодекса, то хоть согреться. Надеясь при этом провести в парламент нескольких человек, умеющих внятно возразить охотнорядской массовке, когда та будет голосовать за китайский интернет, северокорейскую экономику, узбекское бессмертие богдыхана и вообще за мировую войну. Это никого не спасет, но как-то утешит, что ли.

С другой стороны, бывают в России такие времена, когда несогласные живут и безнаказанно высказывают свои мнения лишь по недосмотру правительства. Или по той причине, что начальству хочется их послушать и поглядеть на них, чтобы хорошо запомнить. В связи с чем возникает еще один вопрос, довольно печального свойства: а не подставляем ли мы немногих своих избранников, помогая им пройти в Думу? Все-таки зоопарк с открытыми клетками, в который стараниями руководства превращена священная наша держава, не лучшее место для законотворческой деятельности в рамках одинокого протестного пикета.

Понятное дело, капитулянтские настроения, тем более накануне выборов подогревать не следует, но кто поручится, что тревоги эти пусты и беспочвенны? В конце концов я же не открою тайны, если скажу, что нерушимое единство партии и электората в современной России основано не только на общем почти добровольном расчеловечивании. Это верхний слой, видимые глазу приметы телезомбирования и мобилизации, но глубоко под ними залегают иные породы, струится кровь и гнездится страх.

Путинская эпоха - она ведь давно началась, и негласные общественные договоры, которые власть заключала с народом, время от времени менялись. Так, пару лет назад прекратило действовать соглашение, согласно которому начальство обязалось не обращать внимания на граждан, если те не представляют для властей ни малейшей опасности. Теперь параграфы этого соглашения уточняются, и не всякий бюргер, лайкнувший что-нибудь бездуховное у себя на кухне, избежит ареста, и не всякий поэт избежит кары за экстремизм.

Зато по-прежнему действует контракт, заключенный еще в прошлом тысячелетии, осенью 1999 года: мы за тебя проголосуем, но ты нас больше не взрывай. А это важный документ, и каждый раз, когда после очередных выборов голосовавшие за собирательное "Яблоко" граждане просыпались в другой стране, помимо ощущения кромешного обмана и позора возникало еще и другое, более тонкое чувство. С ходу его не определишь, а только при помощи какой-нибудь сложной конструкции, типа "могло бы быть и гораздо хуже". Если бы победили и начали оказывать серьезное давление на Путина. А то и смещать Путина с целью изменить политический курс.

Это было чувство заложничества, возникшее задолго до "Норд-Оста" и Беслана, войны грузинской и украинской. Не отпускает оно и теперь, когда думаешь о том, надо ли идти голосовать, и о тех, за кого стоило бы отдать голос. Вот и возникает дилемма, и если вы в этот момент вспомнили, допустим, про Бориса Немцова, то наши мысли движутся примерно в одинаковом направлении. В том направлении, которое указывает путь в никуда, и этой верной дорогой ныне двигаются десятки миллионов соотечественников, вне зависимости от их общественного темперамента и политических убеждений. Целой страной, которая не ведает, куда ее ведут, кому она доверяет свою судьбу и за кого голосует.

Ну вот и я не знаю. Надо бы сходить, но с души воротит. Надо бы прогулять, но неловко.